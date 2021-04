Oddworld: Soulstorm sur PS5 est disponible au téléchargement maintenant, gratuit pour les membres PS Plus

Abe fait son retour triomphant sur PlayStation avec la sortie d’Oddworld: Soulstorm. Cette nouvelle version d’Abe’s Exoddus a été longue à venir, mais elle est enfin disponible sur PS5 et PS4 aujourd’hui, le 6 avril.

Comme vous le savez peut-être, les membres PS Plus peuvent réclamer la version PS5 du jeu sans frais supplémentaires; Soulstorm a été annoncé comme l’un des titres complémentaires d’avril, aux côtés de Days Gone et Zombie Army 4: Dead War. Eh bien, le titre Oddworld est disponible dès maintenant. Démarrez votre PS5 et vous pourrez ajouter le jeu à votre bibliothèque, pas de problème.

Les autres jeux PS Plus seront disponibles un peu plus tard dans la journée, alors gardez les yeux ouverts pour savoir quand ils tomberont. D’ici là, vous pouvez commencer à télécharger le dernier d’Abe. Êtes-vous excité pour Soulstorm sur PS5? Enregistrez les Mudokons dans la section commentaires ci-dessous.