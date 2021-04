Oddworld: Soulstorm – pour débloquer toutes les extrémités – Solution

Dans Oddworld: Soulstrom il n’y a pas qu’une seule fin à la nouvelle histoire d’Abe. Il y en a même quatre. Et nous vous expliquerons comment les déverrouiller tous.

Sauvez les Mudokons pour débloquer de nouvelles fins dans Oddworld: Soulstorm

Dans le jeu, c’est votre travail en tant qu’Abe de libérer les Mudokons de l’esclavage et de lancer une révolution. C’est un jeu de plateforme dans lequel vous naviguez Abe à partir de la vue 2.5D à travers 15 niveaux. Vous devez résoudre des énigmes, éviter les pièges et les ennemis et libérer les Mudokons. Le jeu s’arrête Remake de la première partie de la série, « Oddworld: Abe’s Exoddus », de 1998.

Fait intéressant, vous devez en fait ne sauvez aucun Mudokon du toutpour atteindre l’une des quatre extrémités. Mais c’est fini après le niveau 15. Mais si vous parvenez à sauver au moins 80% des esclaves, le jeu se poursuit aux niveaux 16 et 17.

Vous atteindrez la pire de toutes les fins si vous libérez 80% des Mudokons en six niveaux

Si vous pouvez le faire dans sept à 11 niveaux, vous débloquerez la mauvaise fin.

Si vous enregistrez 80% des Mudokons dans douze niveaux ou plus, vous verrez la fin normale.

Vous pouvez voir la meilleure fin du jeu lorsque vous libérez 80% de tous les mudokons à tous les niveaux.

le Sauver les esclaves mais non seulement déverrouille la fin du jeu. Plus vous libérez de Mudokons, plus ils peuvent vous aider à résoudre vos problèmes et à résoudre des énigmes. Il y a des situations dans « Oddworld: Soulstorm » où Abe fait face à de gros problèmes tout seul. Vous pouvez les résoudre sans aide, mais avec des Mudokons à vos côtés, c’est beaucoup plus facile.

Contrairement à l’original « Oddworld: Abe’s Exoddus », les Mudokons sauvés seraient beaucoup plus utile être. Dans le match de 1998, ils n’étaient souvent qu’un obstacle et un obstacle.

« Oddworld: Soulstorm » vous pouvez gratuit pour la PS5 si vous avez un abonnement Playstation Plus. Le jeu fait partie des jeux gratuits d’avril. Le titre est également disponible pour PS4 et PC.