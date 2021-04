« Oddworld: Soulstorm »: les fans sont enthousiasmés par le nouveau gameplay

Fievel Et Le Nouveau Monde [Combo DVD, Blu-Ray]

1885. En Russie, les souris sont de plus en plus menacées par les chats. La famille de Fievel décide d'émigrer aux Etats-Unis, où, selon la rumeur, "il n'y a pas de chat et les rues sont pavées de fromage". Durant le voyage en bateau, le souriceau est séparé des siens lors d'une tempête et tombe à l'eau.