Oddworld Soulstorm: Édition Collector et bonus de précommande annoncés – que contient la boîte?

Microids a une édition collector de Oddworld Soulstorm annoncé le 6 juillet 2021 Pour PS4 et PS5 apparaît. Vous pouvez maintenant obtenir la version régulière du jeu pour les deux consoles sous forme physique Pré-commander, l’édition Day One et l’édition Collector, qui ont quelques délices physiques en magasin.

Dans cet aperçu, nous examinons les différentes versions et vous révélons tous les détails importants. Surtout, sachez que la version PS5 est livrée avec des extras tels que la prise en charge des déclencheurs adaptatifs et du retour haptique ainsi que du son 3D et gère même 1440p avec 60 FPS par rapport à la version PS4.

Quel bonus de précommande y a-t-il?

Si vous précommandez la version physique de « Oddworld Soulstorm », vous recevrez un bonus en plus de cela. Le bonus de précommande comprend le bande-son numériqueafin que vous puissiez toujours en profiter une fois le jeu terminé, et un Artbook numérique de 50 pages:

© Microids

Oddworld Soulstorm – Day One Edition aka Day One Oddition

Si vous avez le Jour un Oddition de « Oddworld Soulstorm » pour un prix de 49,99 € achète, il y a un steelbook exclusif en plus du jeu principal pour la PlayStation 4 ou la PlayStation 5. La boîte en métal gaufré orne, entre autres, la tête de notre héros Mudokon Abe.

© Microids

Oddworld Soulstorm – Édition Collector aka Collector’s Oddition

L’Édition Collector du jeu est nommée Oddworld Soulstorm: Oddition du collectionneur et peut également être acheté pour la PS4 ou la PS5. De la le prix s’élève à 149,99 €.

Le CE est livré avec quelques goodies supplémentaires en plus du jeu principal. Entre autres choses, les collectionneurs en obtiennent un ici Figure d’Abe, Autocollant et plus:

le jeu principal Oddworld Soulstorm

boîte métallique exclusive en relief

une boîte de collection unique

un porte-clés de la « Minig Company »

une figurine de 22 cm de haut par Abe

3 tirages d’art

Artbook premium de 160 pages de Pix’n Love

Tatouage à la main d’Abe

Autocollants tribaux

© Microids