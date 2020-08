Oculus, leader de l’industrie de la réalité virtuelle, a été renommé Facebook Reality Labs

Facebook Reality Labs, le nouveau nom d’Oculus, Spark, Portal et plus encore.

Oculus, la société la plus responsable de notre apogée de la VR moderne, n’est plus, car Facebook a annoncé qu’elle allait la renommer.

Dans le cadre d’un grand changement de marque des efforts de RV et AR (réalité augmentée) de Facebook, Facebook a confirmé qu’Oculus (la société) sera intégrée à “Facebook Reality Labs” avec Spark AR, l’équipe de réalité augmentée de Facebook, et Portal, la solution intelligente de vidéoconférence de Facebook dispositif d’écran.

Oculus Connect, l’événement utilisé pour décrire l’avenir des plans de réalité virtuelle d’Oculus, est également renommé “Facebook Connect” pour sa prochaine présentation le 16 septembre. Cela signifie que les actualités de la réalité virtuelle seront également rejointes par Spark et Portal, deux choses que j’ai jamais entendu personne en VR être enthousiaste.

Techniquement, Facebook Reality Labs était déjà une chose avant cette annonce, car c’était le nom de la principale équipe de recherche de Facebook pour la VR et la RA. Cependant, cette annonce l’élargit considérablement en intégrant Oculus dans son ensemble et en le poussant d’un rôle interne et de développement à un rôle commercial plus tourné vers l’extérieur, un peu comme ce qu’Oculus faisait auparavant.

Dans une déclaration publiée sur le blog Tech @ Facebook, Andrew Bosworth, responsable de la RA et de la réalité virtuelle de Facebook, a déclaré que le changement concernait la “clarté visuelle”, ajoutant qu’il aidait les gens à s’identifier “[Oculus] dans le cadre de Facebook “. Étant donné que les gens vont bientôt être obligés de relier leurs appareils à leurs comptes Facebook, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une décision nécessaire.

Pour l’instant, le nom Oculus perdure de trois manières principales: sur le matériel lui-même comme Oculus Rift ou Oculus Quest ou Oculus Whatever-comes-next, sur le logiciel de lancement, et potentiellement toujours comme le nom de son principal éditeur de logiciels, Oculus Studios. Ce changement transforme Oculus du nom de la société en un terme plus générique pour les produits VR de Facebook, comme la façon dont HTC appelle tous ses casques VR la gamme Vive, et le programme de lancement pour eux s’appelle Viveport.

Honnêtement, cela ressemble à un mouvement bizarre de Facebook. Il a déjà énervé l’espace de réalité virtuelle auquel Oculus s’adressait lorsqu’il a confirmé la liaison obligatoire du profil Facebook, et de nombreuses personnes ont menacé de s’éloigner de la plate-forme pour des concurrents comme le Vive et l’Index. Doubler de manière aussi massive, en supprimant la société responsable du premier casque VR moderne de son propre nom, ne fera qu’attiser encore plus ces incendies.

Bien sûr, la communauté VR hardcore n’est pas la cible démographique de Facebook, donc je ne pense pas que cela aura beaucoup d’impact sur elle. Les personnes qui ont choisi un Oculus Quest ou bricolé avec un Oculus Go (repos en paix) ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui ont acheté un Rift ou un Rift S, et peuvent avoir moins de scrupules à se lancer dans l’écosystème Facebook. Ce changement de marque recadre définitivement les efforts de réalité virtuelle de Facebook vers des expériences plus décontractées et sociales, plutôt que vers la foule très technique que Valve ou même HTC vise toujours.

Le Facebook Connect, récemment rebaptisé, est prévu pour le 16 septembre en tant qu’événement gratuit diffusé en direct sur la page Facebook Reality Labs. Nous pouvons probablement nous attendre à voir ce changement de marque en plein essor pour la première fois.

