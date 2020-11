Octobre 2020. Covid-19 prend de l’ampleur, le marché automobile européen s’effondre

En octobre, les immatriculations de voitures particulières ont reculé de 7,8% en Europe. Après avoir montré une légère amélioration des immatriculations en septembre (+ 3,1%), le marché automobile européen a vu 953615 véhicules neufs immatriculés au cours du dixième mois de l’année (81054 unités de moins qu’au même mois de 2019 ).

Selon ACEA – European Automobile Manufacturers Association, alors que les différents gouvernements européens ont repris l’application de restrictions pour lutter contre la deuxième vague de la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), le marché a souffert, à l’exception de l’Irlande (+ 5,4%) et la Roumanie (+ 17,6%) – les seuls pays à présenter une variation positive au mois d’octobre.

Parmi les principaux marchés, l’Espagne a été le pays qui a enregistré la plus forte baisse (-21%), suivie, avec des baisses plus modérées, par la France (-9,5%), l’Allemagne (-3,6%) et l’Italie, qui ont reculé seulement 0,2%.

Accumulé

La pandémie continue cependant d’affecter la performance annuelle du marché léger du vieux continent. Entre janvier et octobre, les immatriculations de véhicules légers neufs ont chuté de 26,8% – 2,9 millions d’unités de moins enregistrées par rapport à la même période en 2019.

Au cours des dix premiers mois de l’année, l’Espagne a été, parmi les principaux marchés automobiles européens, le pays qui a présenté les pertes les plus importantes (-36,8%). L’Italie a suivi (-30,9%), la France (-26,9%) et l’Allemagne (-23,4%).

Le cas portugais

En octobre, la performance du marché des véhicules légers neufs était inférieure à la moyenne européenne, avec un solde négatif de 12,6%.

Sur la période cumulée, le France présente également des valeurs encore éloignées de la moyenne de l’Union européenne, avec une variation négative de -37,1%.

Valeurs par marque

Voici le tableau avec les valeurs des voitures particulières pour les 15 marques de voitures les plus enregistrées dans l’Union européenne au cours du mois d’octobre. Valeurs cumulées également disponibles:

octobre Janvier à octobre Pos. Marque 2020 2019 Var. % 2020 2019 Var. % 1er Volkswagen 105 562 129 723 -18,6% 911 048 1 281 571 -28,9% 2e Renault 75 174 74 655 + 0,7% 614 970 823 765 -25,3% 3e Peugeot 69 416 73 607 -5,7% 545 979 737 576 -26,0% 4e Mercedes-Benz 61 927 64 126 -3,4% 480 093 576 170 -16,7% 5e Škoda 52 119 53 455 -2,5% 455 887 552 649 -17,5% 6e Toyota 49 279 52 849 -8,5% 429 786 516 196 -16,7% 7e BMW 47 204 55 327 -14,7% 420 363 511 337 -17,8% 8ème Audi 47 136 40 577 + 16,2% 379 426 489 416 -22,5% 9ème Décret 46 983 44 294 + 6,1% 373 438 526 183 -29,0% 10e Gué 45 640 57 614 -20,8% 402 925 595 343 -32,3% 11ème Citroën 41 737 47 295 -11,8% 344 343 498 404 -30,9% 12ème Opel 39 006 39 313 -0,8% 311 315 574 209 -45,8% 13e Dacia 36 729 36 686 + 0,1% 306 951 453 773 -32,4% 14e Kia 34 693 34 451 + 0,7% 282 936 336039 -15,8% 15e Hyundai 33 868 39 278 -13,8% 294 100 386 073 -23,8%

Volkswagen reste la marque préférée des Européens. Il a maintenu le leadership, au cours du mois d’octobre, contre Renault. Malgré cela, la marque française enregistre une augmentation de 0,7% des inscriptions au dixième mois de l’année, alors que les Allemands de Wolfsburg enregistrent même l’une des plus fortes baisses (-18,6%) en octobre.

Note positive pour Audi, qui maintient la tendance de croissance sur le marché européen. En octobre, la marque du groupe Volkswagen a progressé de 16,2%, occupant ainsi la huitième place des marques les plus enregistrées dans toute l’Europe (en septembre, Audi était la 12e marque la plus recherchée par les Européens).

La tendance à la croissance a également été observée chez Fiat, qui a connu une augmentation de 6,1% par rapport à 2019. Kia (+ 0,7%) et Dacia (+ 0,1%) ont également montré des résultats positifs.

Dans le cumul, les 15 marques affichent toutes des valeurs négatives actuelles par rapport à l’année dernière. C’est en grande partie le résultat de la crise économique causée par (COVID-19) et des restrictions et mesures de confinement que la plupart des gouvernements européens appliquent.

L’ACEA avait d’ailleurs déjà prédit que le marché des voitures particulières neuves en Europe devrait baisser d’environ 25% en 2020.