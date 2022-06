Octavia Spencer signe un accord avec Discovery+ et ID pour la création de contenu True Crime

L’actrice et productrice oscarisée Octavia Spencer a signé un accord avec ID, Discovery+ et October Films. Sous sa société de production, Orit Entertainment, et aux côtés d’October Films, Spencer développera et produira du contenu premium non scénarisé sur le vrai crime pour ID, le principal réseau de vrai crime, et le service de streaming Discovery+. La production de deux projets est déjà en cours, avec d’autres titres actuellement en développement.

« Octavia est une force créative qui apporte un niveau de curiosité et d’honnêteté sans précédent à chaque histoire qu’elle raconte. En apprenant qu’elle et son incroyable équipe d’Orit partagent une profonde passion pour le crime et le contenu d’investigation, et ont uni leurs forces avec nos partenaires de confiance à October, nous savions que c’était une relation dans laquelle nous voulions investir massivement », Jason Sarlanis, président de Contenu criminel et d’investigation, linéaire et streaming chez Dicovery Inc, a déclaré dans un communiqué. « Cette collaboration unique réunit l’une des meilleures entités de production du secteur, un talent superstar qui se trouve être également un super fan d’Octavia et Orit, et la plus grande marque dédiée au genre du vrai crime. »

Spencer a lancé Orit Entertainment en 2019. Elle dirige la société de divertissement aux côtés de son partenaire et producteur Brian Clisham et de la responsable de la production et du développement Stephanie Kluft. Les projets précédents incluent La vérité doit être dite pour Pomme, Self-Made : Inspiré de la vie de Madam CJ Walker pour Netflix et produit avec LeBron James et SpringHill Entertainment, et le court métrage documentaire Droit d’essayer. Orit a également un contrat de trois ans avec ABC Signature.

Spencer a reçu la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail dans le film de 2011 L’aide. Elle a été nominée pour le même prix en 2017 et 2018 pour son travail dans La forme de l’eau et Chiffres cachés.

Autoroute 20: Le premier projet dans le cadre du partenariat

Autoroute 20 commence par le cas d’une jeune fille de 13 ans disparue et raconte d’autres histoires d’incidents survenus sur un tronçon de l’US Highway 20 de l’Oregon. Des années 1970 aux années 1990, un certain nombre de filles et de femmes ont disparu ou ont été victimes de viol et meurtre le long de l’autoroute. Les crimes non résolus ont semé la peur parmi les membres de la communauté locale, qui ont commencé à se demander si un tueur en série était derrière les crimes. En plus d’explorer les crimes et les mystères d’une autoroute étrange, le documentaire analyse également le traitement des femmes par la société.





« Tout le monde chez Orit Entertainment s’engage à faire la lumière sur les affaires et les histoires de crime les plus fascinantes avec une perspective unique. Nous sommes ravis de lancer notre collaboration avec Autoroute 20, une incroyable série de cas qui se sont déroulés sur des décennies, qui n’ont été connectés que récemment à une histoire plus vaste – et ce n’est que le début », a déclaré Spencer.

Autoroute 20 s’inspire du travail primé de la journaliste Noelle Crombie, du vidéaste Dave Killen et de la photojournaliste Beth Nakamura de The Oregonian. Les docu-séries sont réalisées par Arianna Lapenne. Spencer produit aux côtés de Clisham et Kluft d’Orit Entertainment, Gillian Pachter et Matt Robins d’October Films, Marsha Oglesby d’Advance Originals, Susan Solomon de Circle of Confusion et Lorna Thomas d’ID.

Autoroute 20 comportera trois épisodes d’une heure.