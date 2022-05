Ocean’s Eleven Prequel en préparation avec Margot Robbie, Jay Roach à la réalisation

Un Ocean’s Eleven le préquel avance. Selon The Hollywood Reporter, Margot Robbie est à bord pour jouer dans un nouveau Océans film qui mettrait également en vedette Barbie actrice dans un rôle principal, vraisemblablement dans le cadre d’un casting avec d’autres grands noms. Le film devrait être réalisé par Jay Roach, qui a précédemment dirigé les films de 2019 Bombe, un film qui a valu à Robbie une nomination aux Oscars. Le projet serait en développement actif chez Warner Bros., et bien qu’il n’ait pas encore été officiellement éclairé, le plan est de commencer le tournage d’ici le printemps 2023.

Les détails n’ont pas été révélés sur l’histoire, mais on dit qu’il s’agit d’une préquelle qui se déroule en Europe dans les années 1960, ce qui rend peu probable toute star de la précédente. Océans les films reprendraient leurs rôles. Robbie produit également en plus de jouer dans le film, en tant que producteur aux côtés de Tom Ackerley, partenaire de LuckyChap. Roach produira également aux côtés de Michelle Graham pour Everyman Pictures. Gary Ross, Olivia Milch et Josey McNamara sont les producteurs exécutifs. Le scénario est écrit par Carrie Solomon.

Robbie peut être reconnue pour un certain nombre de rôles, bien qu’elle ait fait sensation dans la culture pop avec son rôle de Harley Quinn dans le DCEU. De même que Bombeelle a également été nominée pour un Oscar pour son rôle dans le biopic de Tonya Harding Moi, Tonyaavec d’autres rôles notables, notamment le loup de Wall Street, Marie reine d’Ecosseet Il était une fois à Hollywood. Elle dirigera le casting du prochain film de Greta Gerwig Barbie film basé sur la populaire gamme de jouets Mattel, et il est prévu qu’elle joue dans un pirates des Caraïbes redémarrer.

À part Bombele réalisateur Jay Roach est bien connu pour avoir dirigé le Austin Powers trilogie cinématographique avec Mike Myers. Il a également réalisé la comédie de Ben Stiller Rencontrer les parents avec sa suite, Mon beau-père, mes parents et moi. Ses autres films incluent Dîner pour Schmucks, La campagneet Trumbo.

La chronologie originale d’Ocean’s Eleven pourrait encore avancer





L’original Océans trilogie lancée en 2001 avec Ocean’s Eleven, qui raconte l’histoire d’un cambriolage élaboré dans un casino de Las Vegas. Ce fut un succès retentissant au box-office, ce qui a entraîné la suite Douze de l’océan en 2004 suivi de Ocean’s Thirteen en 2007. Steven Soderbergh a réalisé les trois films originaux.

La franchise a été relancée en 2018 avec le spin-off dirigé par une femme, Océan 8. Réalisé par Gary Ross, le film a imaginé un nouveau braquage au Met Gala porté par une équipe de voleurs d’élite avec une distribution d’ensemble comprenant Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna et Helena Bonham. Charretier.

Alors que Margot Robbie ramène le vol à enjeux élevés de la franchise dans le passé avec une préquelle, Soderbergh a gardé la porte ouverte pour Quatorze de l’océan, donc nous n’avons peut-être pas encore vu le dernier de la distribution originale. L’année dernière, Don Cheadle a affirmé que Soderbergh prévoyait une autre suite, bien que la mort tragique de Bernie Mac ait certainement entravé ces plans. Cependant, Cheadle a taquiné que Soderbergh lui avait proposé une autre idée qui serait bonne pour le film potentiel, bien que rien ne soit gravé dans le marbre.

« Nous en parlions, puis Bernie [Mac] passé, et très rapidement nous nous sommes dit: «Non, nous ne voulons pas le faire», a déclaré Cheadle. «Mais je viens de faire un film avec Steven et il a dit:« Je pense qu’il peut y avoir un moyen de le faire de nouveau. J’y pense.’ Et ça n’est pas allé beaucoup plus loin que ça. Mais je ne sais pas; Je ne sais pas qui seraient tous dedans. J’imagine que le groupe principal d’entre nous serait dedans. Ce serait intéressant à voir. »





