Oceanhorn 2, une aventure fantaisiste semblable à Zelda, ouvre la voie à la PS5

L’original Oceanhorn: Monstre des mers inexplorées était un jeu d’aventure isométrique vraiment sympathique, The Legend of Zelda-esque qui était un ajustement particulièrement parfait pour la PS Vita – mais son successeur ressemble à un pas en avant dans tous les sens du terme. Déjà disponible sur Nintendo Switch, le développeur Cornfox & Bros a annoncé un partenariat avec FDG Entertainment qui verra Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm mettre le cap sur la PlayStation 5.

Le communiqué de presse explique que vous pouvez vous attendre à un voyage de 20 heures, rempli de «dizaines de quêtes secondaires qui offrent des récompenses incroyables»: «Oceanhorn 2 n’est pas seulement l’un des plus beaux jeux d’aventure, mais il crée également un jeu unique. expérience sur l’épaule des jeux vidéo classiques. Collectionnez des objets puissants, utilisez le pistolet à roulettes, résolvez les énigmes mystérieuses des anciens et découvrez tout ce qu’Arcadie et ses royaumes voisins ont à offrir.

Nos collègues de Vie de Nintendo n’a pas aimé la suite, mais lui a quand même attribué un solide (bien qu’un peu sans intérêt) 6/10: «Oceanhorn 2 est un jeu décent, même s’il n’en fait pas assez pour se démarquer de la foule. Une excellente présentation et une compréhension claire des mécanismes sous-jacents à la franchise Zelda en font un jeu qui est satisfaisant et qui vaut finalement le prix d’entrée.