Obtention de la monture Loyal Gorger dans World Of Warcraft: Shadowlands

Blizzard a absolument rempli World of Warcraft: Shadowlands avec des objets de collection, allant de nouveaux objets et jouets à des dizaines de montures disponibles. Nous avons discuté d’une poignée de montures ces derniers temps, mais l’une demande un peu plus d’efforts que d’autres.

Au pays de Revendreth, patrie des Venthyr, les choses demandent un peu plus d’efforts. La monture Sinrunner Blanchy, par exemple, prend six jours de traitement avant que le mulet ne soit prêt à se soumettre et à devenir une monture pour vous.

La même technique de soins répétés doit être donnée à une autre monture, la Loyal Gorger, si vous souhaitez l’obtenir. Il n’y a qu’un seul compromis: vous devez avoir la chance d’obtenir la version jeune avant de pouvoir travailler à son entraînement.

Votre quête commencera dans la zone sud de Revendreth, où vous devrez trouver le Worldedge Gorger. Ce géant bleu massif a un modèle similaire à la monture Loyal Gorger, alors regardez bien et décidez si c’est une monture que vous voulez!

Pour localiser cet ennemi, vous devrez trouver deux braseros et utiliser Enticing Anima sur eux, situés dans la région de Wanecrypt Hill. Faire cela provoquera l’apparition de la foule, et vous serez dans un combat, alors soyez prêt.

Après avoir abattu le Worldedge Gorger, déplacez-vous pour le piller et espérez que vous recevez le génial impressionnable Gorger. Notez que ce n’est pas une baisse garantie, alors ne soyez pas en panne si vous ne parvenez pas à obtenir la goutte lors de votre premier essai!

Cet objet disparaîtra immédiatement, commençant la chaîne de quêtes pour obtenir le Loyal Gorger. Notez que cela est malheureusement très chronométré et que vous devrez revenir au cours de jours consécutifs pour terminer les quêtes données.

Pendant ce temps, vous travaillerez à prendre soin de votre géniteur impressionnable de gorger pour l’élever dans la monture que vous voulez. Tout comme la façon dont vous entraînez Sinrunner Blanchy, vous ferez la même chose ici – peut-être que Revendreth aime juste ça comme thème?

Lorsque vous avez terminé la chaîne, vous aurez la monture déverrouillée sans trop de tracas. Cela fait également partie de l’accomplissement du succès de l’Aventurier de Revendreth!

Il y a certainement une bonne quantité de temporisations dans les Shadowlands, mais au moins cela a du sens avec un contenu de cette nature! Bien qu’il soit décourageant à certains égards de ne pas pouvoir ramasser la monture et partir, l’effort supplémentaire peut vous rendre aussi lié à votre nouveau Gorger qu’il le sera à vous.