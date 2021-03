Obtenez un Chromebook HP de 14 pouces pour seulement 200 €

Avez-vous besoin d’un PC extrêmement simple à configurer et qui fait tout ce dont vous avez besoin à un prix qui ne vous mènera pas à la faillite? À l’heure actuelle, Amazon vend un Chromebook HP de 14 pouces pour 200 €. C’est environ 50 € de réduction sur le prix habituel et une excellente affaire tout autour.

Cet ordinateur portable dispose d’un écran de 14 pouces avec une résolution de 1366 x 768, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré. Il existe également un lecteur de carte multimédia si vous avez besoin de stockage supplémentaire, et l’ordinateur portable comprend un an de 100 Go de stockage Google One gratuitement. Si vous voulez un affichage de plus haute résolution, une version de cet ordinateur portable avec un écran 1080p est en vente au prix de 260 €.

En plus du lecteur de carte multimédia, le Chromebook de HP comprend deux ports USB Type-C qui prennent en charge des vitesses USB 3.1 Gen 1 allant jusqu’à 5 gigabits par seconde. Il existe également deux ports USB 2.0 et une prise casque.

HP a chargé cet ordinateur portable d’un processeur AMD double cœur A4-9120 à 2,2 GHz et affirme que le Chromebook offre jusqu’à 9 heures et 15 minutes d’autonomie de la batterie avec une utilisation mixte. Il prend également en charge le Google Play Store et peut exécuter des applications de bureau Linux pour les moments où seul un programme de la vieille école le fera.

Les Chromebooks sont tout simplement merveilleux si vous n’avez pas besoin de matériel lourd. Ils offrent un immense utilitaire basé sur un navigateur, et commencer avec un est aussi simple que de vous connecter avec votre compte Google. Ils sont également abordables, surtout avec l’offre d’aujourd’hui.

