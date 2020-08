Obtenez un arc et des flèches – c’est ainsi que vous trouvez l’arme

Dans “The Last of Us Part 2”, vous pouvez tirer des flèches sur les personnes infectées avec l’arc d’Ellie. Comparé à la plupart des autres armes, l’arc a l’avantage de ne pas faire de bruit lorsqu’il est utilisé. Ici vous pouvez découvrir où vous pouvez trouver l’arme dans le jeu.

La bonne nouvelle: vous ne pouvez pas manquer l’arc de “The Last of Us Part 2”. À un moment donné de l’histoire, vous devrez le reprendre pour progresser. Cependant, vous pouvez trouver des flèches avant d’avoir un arc – cela peut être irritant au début.

Emplacement de l’arche: garage à Seattle le jour 2

Dans le chapitre Seattle Jour 2: Hillcrest vous passez devant une maison incendiée et sautez par-dessus la clôture du jardin. Maintenant, vas-y maison en bois blanc et se faufiler à travers une porte cassée. Maintenant vous êtes dans le garage et sont attaqués par une personne infectée. Peut-être avez-vous déjà lu à son sujet dans des documents – il s’agit du propriétaire de la maison Boris.

Malheureusement, Boris n’est plus un être humain, mais un être particulièrement rapide et agressif Clicker. Le fusil de chasse est particulièrement bon contre Boris. S’il est abattu, vous lui enlevez l’arc. Ensuite, il est dans votre inventaire. Vous pouvez le transformer en établis et fabriquer des munitions pour l’arc. Si vous ouvrez la porte du garage, il y a des mannequins à l’extérieur où vous pouvez essayer l’arc. Il y a quelques flèches dans les poupées à collectionner.

Avantages et inconvénients de l’arc

Vous avez maintenant un arc évolutif. Il est silencieux et a une longue portée, mais il faut un certain temps à Ellie pour l’armer. Vous pouvez améliorer la stabilité et la vitesse, et vous pouvez également ajouter un télémètre. Vous pouvez faire plus de flèches et de détonateurs normaux pour l’arc au fur et à mesure que le jeu progresse.





Quel arc est-ce?

Puisque le tir à l’arc est l’un de mes passe-temps (bien que non utilisé contre les zombies), je peux vous dire quelque chose à propos de l’arc qu’Ellie utilise: c’est un soi-disant “arc classique” qui a été modélisé de manière réaliste dans le jeu. Le mot anglais «recurve» signifie «plié en arrière» et décrit la forme des membres aux extrémités de l’arc qui pointent loin d’Ellie.

Ellie utilise un arc classique.

Les membres incurvés stockent de l’énergie et ont l’avantage de permettre un degré d’efficacité supérieur par rapport aux autres types d’arcs tels que l’arc long. Ainsi, la flèche peut être tirée avec plus de force et vous avez besoin de moins de force pour armer. La façon dont Ellie utilise l’arc, en particulier lorsqu’elle rampe et se couche, devrait lui poser quelques problèmes en réalité. Mais bon sang, “The Last of Us 2” n’est pas une simulation d’arc après tout.

Résumé