Obtenez un aperçu rapide de Ratchet & Clank: l’histoire de Rift Apart dans cette dernière vidéo

PUMA Chaussure Basket Centaur King pour Homme, Noir/Blanc, Taille 40.5, Chaussures

Avec le Centaur King, ton style de baskets sera encore plus audacieux et toujours plus rapide. PUMA revient sur les meilleurs moments, designs et anecdotes de l'histoire de sa marque. Cette chaussure s'inspire de la tradition du football de PUMA : la bottine classique PUMA King est transformée dans une collection deux sexes pour les rois et les reines d'aujourd'hui. La Centaur est un nouveau style progressif retravaillé avec une construction en maille et des détails inspirés du football. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES Semelle intermédiaire PU: la semelle intermédiaire de PUMA en polyuréthane procure le confort de marche dans la souplesse avec un look futuriste Construction en maille extensible en forme de chaussettes avec l'impression "KING" Mélange de matière supérieure synthétique caoutchoutée avec empiècements en cuir Semelle extérieure en caoutchouc adhérente Laçage continu pour un maintien en sécurité Symbole "KING" argenté et estampée sur la face extérieure de la chaussure Bandes PUMA sur les côtés Label tissé à l'ouverture de la chaussure avec marque PUMA. PUMA Chaussure Basket Centaur King pour Homme noir, taille 40.5.