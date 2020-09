Obtenez Red Dead Redemption 2 pour Xbox One au meilleur prix

Si vous attendiez un bon moment pour obtenir Red Dead Redemption 2 après son départ du Xbox Game Pass, cela peut être votre chance.

A partir d’aujourd’hui, vous avez disponible via Amazon.com le jeu dans sa version physique à un prix très intéressant.

Red Dead Redemption 2 exploite toute la puissance de la Xbox One X pour donner vie à tous les aspects de ce monde gigantesque et détaillé, des sommets enneigés et venteux des Grizzlies Mountains aux routes poussiéreuses de Lemoyne; des vitrines éclaboussées de boue de Valentine aux rues pavées de Saint-Denis.

Les nouvelles améliorations graphiques et techniques permettent une plus grande immersion dans le jeu et incluent de plus grandes distances de dessin pour mieux se déplacer; éclairage global de meilleure qualité et occlusion ambiante, pour améliorer la lumière de jour comme de nuit; des pistes de neige plus nettes, des reflets améliorés et des ombres plus profondes et de plus haute résolution à toutes les distances; Amélioration des textures d’arbres en mosaïque et des textures d’herbe et de fourrure pour améliorer le réalisme des plantes et des animaux.