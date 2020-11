Obtenez des remises importantes sur les PC et les équipements Lenovo lors de la vente d’un jour d’Amazon

Si vous recherchez un nouveau PC ou moniteur sans vous ruiner, nous avons beaucoup pour vous aujourd’hui: Amazon organise une vente d’un jour sur les ordinateurs portables, les moniteurs et autres équipements Lenovo Supprimez le lien non-produit, avec beaucoup à des prix bas de tous les temps.

Le premier est le Chromebook Flex, qui n’a été lancé que récemment il y a quelques mois. Nous avons normalement deux exigences simples pour recommander un Chromebook: il doit avoir un écran 1080p et il doit être de 200 € ou moins. Le Lenovo Chromebook Flex, qui est en vente au prix de 350 € Supprimer le lien non produit, est l’exception. Non seulement c’est le prix le plus bas que nous ayons suivi, mais c’est également une machine solide que nous avons attribuée quatre étoiles dans notre examen. Le Chromebook Flex 5 bascule un processeur Intel dual-core, quatre threads «Comet Lake» Core i3-10110U, ainsi qu’un écran tactile 1080p, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage embarqué.

La prochaine étape est l’écran de jeu Lenovo Legion Y25 1080p pour 256 € Supprimez le lien non-produit de son PDSF de 320 € et un nouveau plus bas de tous les temps. Cet écran de 25 pouces n’est pas si grand, mais il a un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 1 milliseconde, et il fait basculer FreeSync qui fonctionne jusqu’au taux de rafraîchissement maximal sur DisplayPort et HDMI. Il dispose également de quatre ports USB 3.2 intégrés.

Enfin, tous ceux qui ont besoin d’un stylet pour leurs tablettes ThinkPad X1 Tablet Gen 2, Miix 712, 510, 520 ou Yoga 720 et 920 peuvent se procurer le Lenovo Active Pen 2 pour 45 €. C’est environ 11 € de réduction sur son prix le plus récent. Le Pen 2 possède jusqu’à 2 096 niveaux de sensibilité à la pression et des boutons configurables pour augmenter la productivité.

Vous recherchez autre chose que Lenovo? Découvrez notre tour d’horizon des meilleures offres d’ordinateurs portables Black Friday.

