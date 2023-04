Obtenez des oreilles de chat dans Resident Evil 4 Remake – Comment débloquer l’accessoire

Quelles opportunités là-bas dans le remake aussi Resident Evil 4 donne des munitions illimitées pour les différentes armes, on vous explique dans ce post. A quelques exceptions près cependant, les Oreilles de chat Bien que vous puissiez facilement les activer ou les désactiver à tout moment après les avoir reçus dans le jeu, les conditions d’activation sont tout sauf simples.

Parce que le remake ne vous récompense avec les oreilles de chat que si vous travaillez vraiment dur et avez accompli la tâche la plus difficile de tout le titre de survie. Dans les lignes suivantes, nous expliquons les exigences exactes et vous donnons également de précieux conseils.

Comment obtenir des oreilles de chat dans Resident Evil 4 Remake

Ci-dessous, nous résumons toutes les exigences pour obtenir les oreilles de chat dans le remake.

Exigences pour les oreilles de chat:

Nouveau jeu, pas de nouveau jeu Plus sur Pro avec rang S+

5 heures 30 minutes

Économisez au maximum 15 fois

Autorisé : Armes bonus comme Handcanon, Chicago Sweeper, Eternal Knives

Armes de luxe DLC

costumes

Accessoires & Talismans

Un article complet qui détaille le rang S+, nous vous mettrons en lien ici. Ici, vous trouverez également divers conseils et expliquerez quels éléments vous devez débloquer à l’avance pour cette course.

Comment puis-je utiliser les oreilles de chat ?

Une fois que vous avez terminé le jeu dans les conditions ci-dessus, vous pouvez acheter les oreilles de chat dans la boutique bonus pour 2 000 AP. Dès lors, cet accessoire peut être sélectionné à tout moment dans le menu principal et également directement dans le jeu sous la rubrique « Extras » sous « Accessoire de Leon ».

Vous pouvez discuter de l’apparence, mais l’avantage est là. © Capcom/45secondes.fr

Si les oreilles de chat sont sélectionnées, vous disposez de munitions infinies pour presque toutes les armes dans « Resident Evil 4 Remake ». Vous pouvez dire par cela symbole de l’infini dans le coin inférieur droit de l’écran.

Cependant, les oreilles de chat ne fonctionnent pas avec le lance-boulons et le lance-roquettes normal !

Comme tous les autres accessoires, les oreilles de chat peuvent être utilisées sans restriction à tout moment, de sorte que votre classement ne sera pas affecté.

Avis: Bien que vous n’ayez pas besoin de munitions pour vos armes grâce aux oreilles de chat, vous devez toujours les rechargerdès qu’un magasin est vide.

Soit dit en passant, les oreilles de chat ne rendent pas automatiquement les couteaux incassables. Si vous souhaitez toujours utiliser une arme blanche indestructible dans le jeu, vous devez Détruire les 16 châtelains à remonter. C’est la récompense pour avoir accompli cette tâche Couteaux éternels. S’il est entièrement mis à niveau, vous pouvez le rendre incassable avec la mise à niveau spéciale.

Les oreilles de chat peuvent-elles être cachées ?

Non, il n’y a aucun moyen de cacher ou de cacher les oreilles du chat. Si vous voulez des munitions illimitées pour vos armes normales, vous devrez mettre ce Leon pour le meilleur ou pour le pire. De plus, peu importe la tenue que vous mettez sur Léon, les oreilles de chat sont toujours visibles.

Aussi intéressant: Les oreilles de chat fonctionnent aussi avec les deux armes bonus Balayeuses de Chicago et canon à main, mais vous devez toujours recharger ces deux lorsque le magasin est vide. D’un autre côté, si vous ne voulez pas recharger du tout, il existe une option encore meilleure pour les deux armes bonus.

Vous pouvez trouver un aperçu de toutes les armes et de leurs emplacements dans notre Guide des armes à Resident Evil 4 Remake. Si vous voulez plus d’astuces, par exemple pour terminer le stand de tir avec un rang S, on peut vous donner les nôtres vaste solution complète recommander.