Obtenez des couronnes doubles et des cosmétiques exclusifs alors que les gars de l’automne célèbrent leur premier anniversaire

Oui, Fall Guys existe maintenant depuis un an. Lancé le 4 août 2020 sur PlayStation 4 en tant que jeu PS Plus, le jeu de plateforme de style jeu télévisé à 60 joueurs a immédiatement explosé en popularité, devenant rapidement le jeu Plus le plus téléchargé de tous les temps. Aujourd’hui, c’est le premier anniversaire du jeu, et le chemin a parcouru depuis son lancement, avec de nombreux nouveaux niveaux, fonctionnalités et tenues pour ces haricots maladroits.

Pour célébrer le premier anniversaire du jeu, le développeur Mediatonic réserve quelques friandises aux joueurs. Premièrement, vous pouvez actuellement gagner le double de couronnes dans le jeu toute la journée, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour ceux qui ont du mal à accumuler le couvre-chef.

Ensuite, une nouvelle liste de lecture appelée Anniversary Party Show est en direct dans le jeu. Cette émission contient de nombreux niveaux de lancement, supprimant tous les ajouts post-lancement alors que les fans reviennent sur la façon dont le jeu a commencé. Enfin, la boutique du jeu contient désormais deux produits cosmétiques spéciaux : le motif Joyeux anniversaire et la couronne Joyeux anniversaire peuvent être à vous pour seulement 10 Kudos chacun.

Fêterez-vous l’anniversaire de Fall Guys aujourd’hui? Combien de victoires avez-vous eu la première année ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.