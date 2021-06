Obtenez cet ordinateur portable convertible Lenovo Flex 14 pouces à son meilleur prix à ce jour

Procurez-vous un magnifique ordinateur portable convertible à écran tactile à son meilleur prix. Pour Prime Day 2021, Amazon vend le Lenovo Flex 5 14 pouces pour 500 €. Cet ordinateur portable à écran tactile se vend généralement entre 630 € et 650 €. Comme il s’agit d’un accord Prime Day, il ne dure que le lundi 21 juin.

Le Lenovo Flex 5 est mince et conçu pour être un bourreau de travail. Il a un écran 1080p de 14 pouces et contient un APU Ryzen 5 4500U. Ce processeur a six cœurs et threads, une horloge de base de 2,3 GHz et un boost jusqu’à 4 GHz. Il dispose de 16 Go de RAM pour continuer à traiter ces feuilles de calcul et d’un SSD NVMe de 256 Go ultra-rapide.

Consultez notre hub Prime Day pour plus d’offres Prime Day triées sur le volet

Amazon dit que cette version du bloc-notes est livrée avec un stylo numérique à utiliser avec Office et d’autres applications. Comme il s’agit d’un convertible, vous pouvez taper dessus en mode clapet standard ou vous plier en mode tente pour un écran tactile génial sur une table. Il pèse 3,64 livres et mesure moins d’un pouce d’épaisseur.

La webcam prend en charge la capture vidéo 720p et dispose d’un obturateur de confidentialité pour une protection supplémentaire. Il dispose également de deux ports USB standard et d’un port Type-C (aucun mot sur la génération USB), et d’un port HDMI. Lenovo dit que vous pouvez obtenir jusqu’à 10 heures d’autonomie avec cet appareil, et il dispose du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 4.2.

C’est une excellente option pour les amateurs de stylets qui ont besoin de quelque chose de portable et de polyvalent.

[Today’s deal: 14-inch Lenovo Flex 5 for $500 for Prime Members on Amazon.]

Remarque : lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur les liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de liens d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou ajuste sa configuration eGPU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂