Obtenez 30 jours gratuits de Disney + avec Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft a rendu publique sa nouvelle promotion entre les mains de l’un des services de streaming les plus populaires de tous

Microsoft Il a une grande variété de services à son actif, bien que le plus important d’entre eux soit clairement le Xbox Game Pass en ce qui concerne les jeux vidéo. De même, l’entreprise elle-même en a une version premium qui fait référence au nom de Xbox Game Pass Ultimate, y compris d’autres attractions promotionnelles qui font de leur acquisition quelque chose de tentant. Aujourd’hui, nous savons que Disney + rejoint temporairement le catalogue d’options Xbox.

Le Mandalorien à portée de Xbox Game Pass Ultimate grâce à Disney +

Alors, alors nous vous laissons avec la vidéo promotionnelle par lequel il est confirmé que Xbox Game Pass Ultimate nous donnera accès à 30 jours gratuits de Disney +:

Comme données à souligner, nous soulignerons que, logiquement, l’attraction la plus immédiate de cette offre se réfère à la première de la nouvelle saison de The Mandalorian, la série se déroulant dans l’univers Star Wars qui a attiré les regards des téléspectateurs du monde entier. D’autre part, nous signalerons que ceux qui peuvent profiter de l’offre ne sont que de nouveaux clients Disney +Par conséquent, si vous achetez Xbox Game Pass Ultimate mais que vous êtes déjà abonné au service Disney, nous ne recevrons pas les 30 jours gratuits.

De même, nous soulignerons que l’offre en question restera active. jusqu’à fin janvier 2021, il y a donc beaucoup de temps pour réfléchir à l’achat du service. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur les avantages d’obtenir Xbox Game Pass Ultimate peuvent voir ci-dessous la date de sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order, l’un des jeux vidéo Star Wars récents les plus réussis, sur le service de jeux vidéo dans le cadre d’EA Play:

Le nombre d’abonnés Xbox Game Pass augmente progressivement au fil des mois. Aujourd’hui, nous avons déjà plus de 15 millions d’utilisateurs, et sur Xbox, ils aspirent à maintenir les données.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂