Obsession : la fin expliquée de la fureur de la série romantique sur Netflix

Netflix

Netflix connaît un nouveau succès avec Obsession, une série devenue en quelques jours le titre préféré du public.

©NetflixObsession : fin expliquée de la série fureur romantique sur Netflix.

Obsession est venu au service de streaming Netflix le 13 avril et est devenu le nouveau phénomène mondial en termes de séries, avec un autre hit comme l’agent de nuit. En moins d’une semaine, il s’est imposé dans le Top 10 des vues avec un large public qui a apprécié ses quatre épisodes. Si vous avez des doutes sur sa fin, nous allons ici essayer de clarifier le panorama.

Cette adaptation du roman du même nom de Josephine Hart de 1991 suit un dangereux triangle amoureux qui surgit lorsque l’énigmatique Anna Barton se lance dans une liaison passionnée avec le père de son fiancé, William. Alors qu’Anna lutte pour maintenir les deux relations, William est pris dans une spirale obsessionnelle. « Mais combien de temps peuvent-ils garder leur secret caché avant que quelqu’un ne soit blessé ?complète son synopsis officiel.

+Fin expliquée de la série Obsession

Le dernier chapitre montre Jay mourant d’une chute sur une balustrade, après avoir appris la liaison d’Anna et William. La femme emménage dans son appartement à Londres et semble s’éloigner de sa famille, après que sa mère a découvert que son frère l’avait maltraitée. Anna se rend en France, où elle aurait passé sa lune de miel avec Jay, et souhaite n’avoir jamais rencontré William.

Après cela, Anna est de retour à Londres et appelle Peggy pour demander une rencontre. Là, il rencontre à nouveau William, qui est avec un agent immobilier qui lui fait visiter, et l’obsession entre eux est claire. « Je ne peux plus le faire »répète Anna, qui suit alors une thérapie et essaie d’arranger sa vie, bien que cela ne puisse pas se produire.

À la fin, la thérapeute demande à Anna si elle a besoin de « règles » pour les séances et elle se tourne pour regarder lentement la caméra et dit « étrange ». Cela pourrait signifier un souvenir direct de l’époque où elle était soumise dans l’affaire BDSM avec William et les « règles » peuvent faire réfléchir si elle voit le thérapeute comme un « maître », avec la tension qui en ressort. L’histoire peut se répéter, mais la vérité est qu’elle laisse trop d’inconnues qui peuvent conduire à la libre pensée du spectateur.

