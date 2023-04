« Obsession », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Obsession » (« Obsession » dans sa langue d’origine), série netflix réalisé par Glen Leyburn et Lisa Barros D’Sa, et co-écrit par Morgan Lloyd Malcolm et Benji Walters, n’est sorti que le 13 avril 2023, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire demandent déjà un deuxième opus.

Charlie Murphy, Richard Armitage, Indira Varma et Rish Shah sont les protagonistes de la nouvelle fiction, tandis que Pippa Bennett-Warner, Sonera Angel, Anil Goutam et Marion Bailey complètent le casting.

La série basée sur le livre « Damage » de Josephine Hart, qui avait déjà été adapté dans le film du même nom de 1992, suit la romance entre un chirurgien londonien respecté et la fiancée de son fils, une obsession érotique qui menace de bouleverser leur vie. . Ensuite, Y aura-t-il la saison 2 de « Obsession” ?

« OBSESSION », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore fait d’annonce sur l’avenir de la série britanniquele dernier chapitre laisse la voie toute tracée à une nouvelle fournée d’épisodes, où l’aventure de William Farrow et Anna Barton pourrait se poursuivre et compliquer la vie des deux personnages.

A la fin de la première saison de « Obsession », lorsque William et Anna commencent à manquer d’options, une tragédie change tout. La mère d’Anna avoue un secret choquant sur le passé.

Alors que la mort d’un personnage principal sépare William et Anna, le chirurgien ne semble pas disposé à l’abandonner. Non seulement il la suit en France, mais il visite aussi l’appartement où ils se rencontraient et compte l’acheter. Pendant ce temps, Anna rend visite à un thérapeute, avec qui elle semble avoir une relation étroite.

Malgré le fait que « Obsession » ait été annoncé comme une série limitée, cela a laissé de nombreuses questions dans l’air, donc un deuxième volet pourrait répondre aux principales énigmes. William est-il toujours obsédé par Anna ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et sur la base de ces chiffres pour déterminer si le renouvellement du projet est la meilleure option.

La relation entre Anna et William va-t-elle se poursuivre dans une deuxième saison de « Obsession » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « OBSESSION » ?

« Obsession » est disponible sur Netflix le 13 avril 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.