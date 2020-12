Observez l’ombre de la lune sur Terre depuis l’éclipse totale de soleil de 2020 dans ces superbes vues satellites

Les Skywatchers du sud de l’Amérique du Sud ont eu droit à un éclipse solaire totale lundi (14 décembre), et un satellite météorologique a capturé une vue imprenable sur l’événement depuis l’espace.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Satellite GOES-16 regardé l’ombre de la lune danser sur l’océan Pacifique, certaines parties du Chili et de l’Argentine et l’océan Atlantique lors de la seule éclipse solaire totale de 2020. La NOAA a partagé une vidéo incroyable de l’imagerie satellite sur Twitter peu de temps après l’éclipse.

La lune a commencé à masquer le soleil à certains endroits vers 9 h 15 HNE (14 h 15 GMT), créant une éclipse partielle pour les téléspectateurs dans des régions telles que Lima, au Pérou. Pendant ce temps, les téléspectateurs sur le chemin de la totalité – une mince bande du Chili et de l’Argentine – ont vu le ciel s’assombrir vers 11 heures HNE (16 heures GMT) pendant un peu plus de deux minutes.

#SATELLITE SPOTLIGHT: Voici un aperçu de la #SolarEclipse totale d’aujourd’hui de # GOES16🛰️ de @ NOAA. L’ombre de la lune a suivi le sud de l’océan Pacifique, ainsi que le #Chile et #Argentine, avant de se déplacer dans le sud de l’océan Atlantique juste avant le coucher du soleil. pic.twitter.com/YoO9N36s7c14 décembre 2020

Les vues de GOES-16 offrent aux observateurs du ciel du monde entier l’occasion de profiter de l’éclipse solaire totale, car il était difficile d’attraper l’événement en personne en raison du chemin étroit de la totalité et des possibilités de voyage limitées avec la pandémie de coronavirus en cours.

le Vidéo NOAA capture une vue détaillée des océans bleu profond de la Terre, des terres brunes et vertes et des nuages ​​blancs tourbillonnants depuis l’espace. Il montre le soleil se levant dans l’hémisphère sud et l’ombre sombre de la lune roulant à travers l’océan Pacifique et s’assombrissant le ciel sur l’Amérique du Sud avant de continuer à travers l’océan Atlantique.

« Bien qu’il soit principalement visible de la Terre dans certaines régions d’Amérique du Sud, GOES East avait une vue parfaite de l’ombre de la lune se déplaçant sur la Terre », NOAA dit dans un autre tweet . (GOES Est est la position orbitale occupée par GOES-16 depuis fin 2017.)

le éclipse solaire totale du 14 décembre était la dernière éclipse de cette année ainsi que sa seule éclipse solaire totale. La NASA et d’autres sources ont proposé des retransmissions en direct de l’événement, que vous pouvez regarder en ligne . La prochaine éclipse solaire totale se produira sur la péninsule antarctique le 4 décembre 2021.

