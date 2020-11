Observer: System Redux présente une vidéo centrée sur la technologie haptique de la PS5 DualSense

Bloober Team offrira une expérience de jeu plus immersive grâce aux vibrations et aux déclencheurs adaptatifs du contrôleur

En plus des résolutions 4K natives, des temps de chargement quasi instantanés ou des taux allant jusqu’à 120 images par seconde, l’un des points forts de la nouvelle génération de consoles est le contrôleur. DualSense de PS5. De nombreux studios prévoient de profiter de votre retour haptique, et l’un des premiers jeux à en profiter sera Observateur: System Redux.

La société polonaise Équipe Bloober a publié un nouveau vidéo s’est concentré sur la façon dont le DualSense lui-même sera en mesure de fournir un expérience de jeu unique. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, lorsque le personnage court, le contrôleur vibre, lors de l’ouverture des portes ou du déplacement d’objets, les utilisateurs ressentent la vibration et la résistance sur les déclencheurs, etc.

Dans Observateur: System Redux, les utilisateurs voyageront jusqu’en 2084 pour vivre une aventure sombre et mystérieuse qui se déroule dans une ville cyberpunk. Cet examen offrira de nouvelles salles à explorer, plus d’énigmes à résoudre et même de nouveaux interrogations. De plus, tous missions supplémentaires ils s’entremêleront avec l’histoire principale. En ce qui concerne la section technique, cette révision de l’original comprendra des textures, des effets et un éclairage améliorés, une résolution 4K HDR, de nouvelles animations et même une compatibilité avec la technologie Ray Tracing.

Observateur: System Redux est actuellement disponible pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series, malgré le fait que la console de nouvelle génération de Sony soit mise en vente à partir du 19 novembre prochain.

