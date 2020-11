Observer: System Redux est à nouveau montré dans sa bande-annonce de lancement

Cet examen de l’original présente une résolution 4K HDR, un traçage de rayons, des améliorations de texture et bien plus encore.

En plus des nouveaux jeux vidéo qui arrivent à temps pour le départ de Série Xbox, La vérité est qu’il y a également de la place pour certains rendements attendus. Même si Équipe Bloober ne pouvait pas terminer The Medium à temps pour le report de la prochaine génération, oui ils pourraient publier Observateur: System Redux, une revue complète de ses travaux antérieurs.

Le développeur polonais a montré sa recherche à la première personne et son titre de réglage cyberpunk à travers un remorque de lancement chargé d’intrigues. Lors du renouvellement de la section technique de Observateur, l’entreprise a travaillé dur pour augmenter la résolution jusqu’à ce qu’elle puisse offrir 4K, améliorer les textures, Ajouter nouvelles animations, modèles et effets, et même implémenter les technologies Ray Tracing et HDR.

Dans Observateur: System Redux, les utilisateurs voyageront en 2084 pour vivre une aventure sombre et mystérieuse qui se déroule dans une ville cyberpunk. Cet examen offrira de nouvelles salles à explorer, plus d’énigmes à résoudre et même de nouveaux interrogations. De plus, tous missions supplémentaires Ils s’entremêleront avec l’histoire principale, tandis que les cas seront découverts alors que les joueurs étudient les meurtres et suivent les talons d’un mystérieux criminel.

Observateur: System Redux c’est trouvé disponible à partir d’aujourd’hui pour Série Xbox Oui PC (via GOG, Epic Games Store et Steam). Concernant la version pour Playstation 5, il sera mis en vente le lendemain 12 novembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂