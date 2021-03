Observation du ciel printanier: Big Dipper et une «  grande  » petite lune règnent dans le ciel nocturne ce mois-ci

Les soirs de mars ont tendance à offrir des températures plus modérées pour ceux qui souhaitent observer les constellations hivernales dans un confort relatif.

Au cours de la seconde moitié de ce mois, Orion, le chasseur et son entourage éblouissant se sont déplacés dans la moitié ouest du ciel vers 21 heures, heure avancée locale, mais ils sont toujours très bien situés.

A ceux qui ne sont pas sortis pour passer du temps dehors avec le «puissant chasseur» et sa suite en janvier et février parce qu’il faisait tout simplement trop froid, les prochaines semaines devraient offrir des conditions d’observation plus agréables.

Cette carte du ciel montre où repérer la constellation d’Orion depuis l’hémisphère nord dans le ciel nocturne le 20 mars 2021. (Crédit d’image: application SkySafari)

L’émergence du « gros ours »

Alors que nous commençons à perdre Orion et compagnie pour une autre saison, nous retrouvons la Grande Ourse sous la forme d’un astérisme du soir, ou d’un motif d’étoiles, planant maintenant haut dans le nord-est. Pas une constellation en soi, le Dipper se trouve tout simplement être la partie la plus visible de la constellation Ursa Major, le grand ours, qui est généralement considéré comme une constellation printanière dans l’hémisphère nord.

À cet égard, cela a certainement du sens. La plupart des ours entrent en hibernation à la mi-décembre, lorsque le temps se refroidit et que les réserves de nourriture se tarissent enfin. C’est alors qu’ils se retireront dans leurs tanières d’hiver. Si vous recherchez Ursa major dans le ciel nocturne juste après le coucher du soleil à cette période de l’année, vous trouverez la majeure partie de cette constellation – à l’exception de la Grande Ourse – située sous l’horizon nord.

Mais à la mi et à la fin du mois de mars, des ours mâles commencent à émerger et à rôder et il en est de même avec notre ours céleste: à la tombée de la nuit, nous pouvons trouver Ursa Major bien au nord-est. Et au début du mois de mai, notre Big Bear peut être trouvé directement au-dessus de la tête alors que l’obscurité tombe.

Cette carte du ciel montre où repérer Ursa Major et Ursa Minor, les constellations qui contiennent respectivement la Grande Ourse et la Petite Ourse. (Crédit d’image: application SkySafari)

Pour les observateurs du ciel de l’hémisphère sud, Ursa Major est mieux vue depuis les latitudes nordiques pendant les mois d’automne de mars à juin (quand c’est le printemps dans l’hémisphère nord). Des parties les plus au sud de l’hémisphère sud, la constellation reste sous l’horizon toute l’année.

Soit dit en passant, la Grande Ourse elle-même est souvent appelée circumpolaire – c’est-à-dire qu’elle ne se lève jamais ni ne se couche; c’est toujours au-dessus de l’horizon nord. Pourtant, son étoile la plus au sud, Alkaid, ne passe juste au-dessus de l’horizon nord que pour les observateurs au nord de 40 degrés 33 minutes de latitude nord, puisque sa déclinaison est de 49 degrés 27 minutes. Pour ceux qui vivent à New York, Alkaid survole à peine l’horizon à son point le plus bas. Mais si vous vivez à Philadelphie, Alkaid tombe brièvement hors de vue sous l’horizon nord-nord-ouest pendant environ une heure avant de revenir en vue dans le nord-nord-est.

Une grande lune trompeuse



Quand vous regardez la Grande Ourse haut dans le ciel, découvrez une incroyable « illusion de lune », qui m’a été signalée pour la première fois par le défunt vulgarisateur des étoiles et des constellations, George Lovi. Personnellement, je pense que l’illusion de la lune de M. Lovi est encore plus frappante que la version classique de l’horizon qui fait paraître la lune trop grande lorsqu’elle se lève ou se couche.

La pleine lune semble massive alors qu’elle se couche derrière le très grand télescope dans le désert d’Atacama au Chili. Pourquoi les observateurs rapportent-ils que la lune semble plus grande près de l’horizon qu’elle ne le fait haut dans le ciel? Ce n’est peut-être rien de plus qu’un truc de perspective. (Crédit d’image: Gordon Gillet / ESO)

Essayez d’imaginer plus de 10 pleines lunes alignées entre les « Pointer Stars » de Dipper (Dubhe et Merak). Ils sont distants d’un peu moins de 5,5 degrés et la lune elle-même mesure environ 0,5 degrés, il y a donc suffisamment de place. Mais comment s’en convaincre en regardant le Dipper dans le ciel? Certes, quatre lunes conviendraient, peut-être cinq, mais 10?

Le fait est que lorsque l’on compare la taille rappelée de la lune avec les distances entre les étoiles dans une autre partie du ciel, elle n’est jamais imaginée à seulement 0,5 degré de diamètre, car pour la plupart des gens, elle semble apparaître au moins un degré – ou deux fois plus grand – comme ça l’est vraiment.

C’est pourquoi il n’est pas conseillé d’utiliser la lune pour mesurer les distances angulaires dans le ciel nocturne. L’été dernier, par exemple, lorsque la comète NEOWISE a attiré une large attention, sa queue s’étendait sur 10 degrés. Certains ont peut-être eu l’impression que cela impliquait que – mentalement – l’appendice de cette comète apparaîtrait aussi longtemps que 20 pleines lunes espacées de bout en bout.

Pourtant, dans le ciel, pour beaucoup, la queue n’apparaissait probablement que la moitié de sa longueur!

Et ici, sur 45secondes.fr, chaque fois que la lune s’approche de près d’une étoile ou d’une planète brillante, nous alertons toujours les observateurs potentiels que les deux corps célestes semblent plus proches que ce qui est prévu en raison de la taille anormalement grande de la lune. Ce fut le cas en octobre dernier lorsque la lune est passée très près de Mars.

Le croissant de lune va osciller d’environ 2 degrés vers le sud de Mars dans le ciel du soir le 19 mars 2021. Les deux objets célestes atteindront la conjonction ce jour-là à 13 h 47 HAE (17 h 47 GMT). (Crédit d’image: application SkySafari)

Même dans le planétarium!



Et cette illusion remarquable ne se limite pas seulement au ciel réel, mais aussi à «l’univers simulé» du planétarium. Lorsque le premier projecteur de ce type a été conçu par Zeiss (en 1923) et a été conçu pour projeter des images de la lune et du soleil s’étendant sur un arc de 0,5 degré sur le dôme tels qu’ils apparaissent dans le ciel réel, il a été constaté qu’ils semblaient ridiculement trop petits pour soyez réaliste bien qu’ils aient en réalité la bonne taille angulaire. Et depuis, tous les projecteurs de planétarium, fabriqués dans différents pays, y compris ici aux États-Unis, montrent toujours la lune et le soleil deux fois plus grand que dans le ciel réel.

Mais, il y a près d’un siècle, cela a dû être une pilule amère à avaler pour les ingénieurs Zeiss à Jena, en Allemagne, qui se sont toujours vantés de la précision extrême de leur travail. Pourtant, c’était l’un des rares endroits où la précision devait être sacrifiée au profit du réalisme!

