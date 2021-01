Objets les plus rares de Minecraft – Guides de jeu Pro

Selon la page officielle de Minecraft, il y a 11 éléments dans Minecraft Survie qui est considérée comme rare ou épique, et nous avons la liste complète prête pour vous. Nous avons également inclus une brève description de chaque élément. Cela représente 11 onglets de recherche en moins ouverts sur votre navigateur! Nous nous engageons à ne pas vous facturer pour le temps gagné. *

*Peut être.

Objets les plus rares de Minecraft

Une note, avant de commencer: cet article se concentre principalement sur les blocs rares que vous pouvez obtenir en mode Survie sur Minecraft. Les blocs rares qui ne sont obtenus que via la commande Donner en mode créatif sont mentionnés en bas. Cela étant dit, continuez!

Cristal de fin

Le premier sur la liste est le cristal final. Très probablement, la première fois que vous verrez cela, c’est lorsque vous entrez pour la première fois dans le Nether. Ils sont utilisés comme source de guérison pour le dragon Ender. Alors qu’il est possible de tuer le dragon sans les détruire. C’est … eh bien … VRAIMENT difficile de faire ça. Il est donc fortement recommandé de les détruire avant d’essayer d’attaquer le dragon Ender. Lorsqu’ils sont détruits, ils explosent et infligent 10 cœurs de dégâts, alors faites attention!

Conduit

Ensuite, nous avons le Conduit. Cela peut être petit, mais cela peut affecter les joueurs jusqu’à 96 pâtés de maisons. Une fois activé, il donne ces trois buffs à tous les joueurs à portée qui sont en contact avec la pluie ou l’eau: respiration sous-marine prolongée, vision nocturne sous-marine et vitesse d’extraction sous-marine accrue. Tous les monstres qui se trouvent à moins de huit blocs du conduit subissent des dégâts.

Balise

Bien que cela n’ait pas été Minecraft depuis le début, à ce stade, il est prudent d’appeler le Beacon un classique Minecraft article. Pendant un certain temps, il a été considéré comme prestigieux d’avoir une balise activée sur un Minecraft Serveur de survie. Notez que ce n’était pas parce qu’il était particulièrement difficile à obtenir (bien que vaincre le Wither ne soit pas un mince exploit!), Mais à cause de la quantité intimidante d’exploitation minière qui devait être faite pour l’activer complètement.

pomme d’Or

La pomme d’or est un petit objet astucieux qui n’est vraiment pas si difficile à obtenir. Il nécessite huit lingots d’or et une pomme, ou vous pouvez également le trouver dans des coffres générés par le monde. Les principales utilisations de la pomme d’or sont d’augmenter la probabilité d’apprivoiser un cheval et de reconvertir un villageois zombie en un villageois normal (lorsqu’il est utilisé avec une potion de faiblesse).

Disques de musique

À l’exception de Pigstep, les disques de musique sont lâchés par des plantes grimpantes s’ils sont tués par des squelettes ou des errants. Cela peut être une tâche difficile, mais vous pouvez piéger un squelette dans une clôture pour l’amener à tuer une plante grimpante, ce qui facilite grandement leur obtention des 12! Lorsqu’ils sont placés dans un juke-box, ils jouent de la musique dans le jeu. Qu’y a-t-il sur le numéro 11?

Modèles de bannière

Vous trouverez ci-dessous les six modèles de bannières rares. Certains d’entre eux sont plus rares que d’autres, et certains d’entre eux ne peuvent être obtenus (via le commerce ou des coffres générés par le monde) qu’au lieu d’être fabriqués. Le motif de la marguerite n’est pas trop difficile à obtenir, mais les autres nécessitent soit une pomme dorée enchantée (listée ci-dessous) soit … eh bien … les têtes de vos ennemis.

Œuf de dragon

L’œuf de dragon ne peut être obtenu en survie que d’une seule manière et une seule fois, ce qui en fait techniquement l’objet le plus rare en survie. Il est relativement simple d’y accéder (vaincre l’Ender Dragon) mais pour le faire tomber comme un objet pouvant être ramassé, vous devez le faire tomber sur une dalle ou le pousser avec un piston. Une fois placé, il ne peut être déplacé que de la même manière, car il se téléporte vers un bloc voisin si vous essayez de le miner!

Pomme dorée enchantée

Quiconque joue sur des serveurs PVP Survival sait à quel point la pomme dorée enchantée peut être cruciale dans le feu de l’action. Personnellement, nous pensons que cela devrait être considéré comme le plus rare Minecraft objet, car le plus souvent, vous obtiendrez tous les autres objets avant d’en obtenir un (y compris l’œuf de dragon). Une fois consommés, ils fournissent les buffs suivants: Régénération II (20 secondes), Absorption IV (deux minutes), Résistance au feu (cinq minutes) et Résistance (cinq minutes).

Blocs créatifs

Les blocs suivants ne sont pas nécessairement rares, mais ils méritent d’être mentionnés car ils ne peuvent être obtenus que via la commande Donner dans la création (ils n’apparaissent même pas dans l’inventaire des créations).

le Bloc de commande est utilisé pour que certaines actions se produisent dans le jeu lorsque certaines conditions sont remplies. Apprendre à coder avec lui peut être un problème, mais cela peut vous permettre de créer des aventures personnalisées dans Vanilla Minecraft!

le Bloc de structure est un bloc utilisé pour générer des structures. Lorsqu’il est activé dans Creative, vous pouvez enregistrer, modifier et charger des structures prédéfinies pour créer facilement des cartes sans avoir à vous soucier de placer bloc par bloc.

Enfin, le Bloc de puzzle est utilisé avec le bloc de structure pour générer certaines structures plus petites telles que des avant-postes et des villages.