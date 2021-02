Objet le plus éloigné de notre système solaire repéré. Mais ce n’est pas Planet Nine.

Les astronomes ont identifié l’objet connu le plus éloigné de notre système solaire – une planète naine surnommée Farfarout qui orbite bien au-delà de Pluton. Cette mini-planète éloignée oscille si loin du soleil que, du point de vue de Farfarout, la Terre et Saturne ressemblent à des voisins.

Avec une orbite qui représente en moyenne 132 fois la distance entre Terre et le soleil, soit 132 unités astronomiques (UA), il bat « Farout », le détenteur du record précédent pour l’objet solaire le plus éloigné; Farout tourne autour du soleil à une moyenne de 124 AU Le nom technique de Farfarout est 2018 AG37, et il obtiendra probablement un nom officiel de planète naine sur la route.

Alors que cette roche spatiale est assez grande pour prendre la classification «planète naine» et loin, très loin dans le système solaire , elle est loin d’être assez massive pour être la planète 9, l’objet théorique que les astronomes recherchaient quand ils l’ont trouvée. On pense que la planète 9 orbite bien au-delà de Neptune, s’il existe , et ont une masse plusieurs fois supérieure à celle de la Terre qui lui a permis d’étirer et de déformer les orbites d’autres objets du système solaire externe avec ses la gravité . Farfarout n’a pas le volume nécessaire pour expliquer cet étirement et cette déformation.

Pour avoir une idée de la distance à laquelle 132 UA se trouve, considérez la grande distance entre la Terre et Mars. Comme l’a rapporté 45Secondes.fr , même dans des conditions idéales en utilisant une fusée actuelle de la NASA, le voyage entre les deux planètes prendrait des mois. Mais Mars orbite à seulement 1,524 UA du soleil. Vu de Farfarout, le voyage entre la Terre et Mars ressemblerait à un vol de Miami à Albuquerque regarderait un observateur sur la lune.

Cependant, Farfarout ne traîne pas seulement au 132 UA.

« Une seule orbite de Farfarout autour du soleil prend un millénaire », David Tholen, astronome à l’Université d’Hawaï et co-découvreur de Farfarout, dit dans un communiqué . « En raison de cette longue orbitale, il se déplace très lentement dans le ciel, ce qui nécessite plusieurs années d’observations pour déterminer avec précision sa trajectoire. »

Deux années d’observations ont révélé que la trajectoire de Farfarout autour du soleil crée une longue ellipse. À son plus proche, Farfarout plonge à seulement 24 UA du soleil, plus près du soleil que les orbites de Pluton et de Neptune. Mais à son plus loin, il atteint les profondeurs de l’espace, à 175 UA du soleil. Cela représente environ 0,06% du trajet jusqu’à l’étoile la plus proche.

Les chercheurs estiment que Farfarout mesure environ 400 km de large, ce qui en ferait l’une des plus petites planètes naines. Il est probable, selon les chercheurs, que de plus en plus d’objets de ce type apparaîtront à mesure que la technologie de détection des roches sombres et éloignées s’améliorera et que les chercheurs continueront à rechercher la mystérieuse planète neuf.

