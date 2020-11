Objectifs et cartes pour Zombies Onslaught, le mode Black Ops Cold War exclusif à PlayStation

Il y a quelques jours, il a été confirmé que Call of Duty: Guerre froide Black Ops Je compterais sur le chemin Assaut des zombies, une variante du mode Zombies traditionnel temporairement exclusive aux versions de PS4 Oui PS5. Maintenant que le jeu vidéo est arrivé sur le marché, nous vous donnons tous les détails de ce nouveau et particulier mode de jeu.

Assaut des zombies

Qu’est que c’est?

Il s’agit d’un mode de survie qui se joue sur certaines des cartes multijoueurs de Call of Duty: Guerre froide Black Ops. Dans ce mode, le joueur et un autre opérateur se lancent à différents endroits sur les cartes multijoueurs avec leur équipement souhaité. Une fois à l’intérieur, le Dark Aether Orb confinera les deux joueurs dans une zone spécifique où les zombies commenceront à apparaître.

Le but est de survivre et de tuer des zombies, faisant dériver l’orbe sur la carte. Au fur et à mesure que nous avançons, il sera plus nécessaire d’être dans la zone délimitée par l’orbe (ce qui évite les dégâts de l’éther noir qui entoure le reste de la carte) car à chaque fois on trouvera des zombies plus rapides, plus mortels et plus difficiles à tuer .

En atteignant certains rangs dans ce mode de jeu, nous pouvons débloquer des récompenses pour les modes multijoueur et zombie. De nouvelles cartes et récompenses seront introduites chaque saison pour les joueurs.

Liste des cartes

Miami

Moscou

Affiche

Échec et mat

Satellite

Garnison

Carrefour

Nous vous rappelons que Zombies Onslaught conservera le statut d’exclusivité temporaire pour PS4 et PS5 jusqu’au 1er novembre 2021, on s’attend donc à ce qu’à partir de là, il soit intégré dans le reste des plates-formes pour lesquelles Black Ops Cold War est disponible.

