Objectif: tout électrifier. Les prochaines BMW X1 et 5 Series auront des versions 100% électriques

Pariant sur la réduction des émissions par véhicule d’au moins 1/3 d’ici 2030, BMW a un ambitieux plan d’électrification en cours qui comprend le lancement de 25 modèles électrifiés d’ici 2023. Cela dit, la confirmation que le Les BMW X1 et 5 Series auront une version électrique vient sans grande surprise.

Selon la marque bavaroise, cette variante 100% électrique est à ajouter aux versions essence, diesel et hybride brancher qui continuera à constituer la gamme des deux modèles. Le premier modèle BMW à proposer quatre types de moteurs différents sera la nouvelle Série 7, dont le lancement est prévu pour 2022.

Pour l’instant, on sait peu de choses sur la variante électrique des nouvelles BMW X1 et Série 5. Même ainsi, il est probable qu’ils recourront à la «mécanique» du nouvel iX3, c’est-à-dire un moteur de 286 ch (210 kW) et 400 Nm alimenté par une batterie de 80 kWh.

Lorsqu’elles arriveront sur le marché, les variantes 100% électriques des BMW X1 et Série 5 auront la «compagnie» dans la gamme de modèles de BMW tels que les iX3, iNext et i4, qui sont tous exclusivement des modèles électriques.

Un plan sur tous les fronts

Selon le PDG de BMW, Oliver Zipse, l’ambition de la marque allemande est de «mener dans le domaine du développement durable». Selon Zipse, cette nouvelle orientation stratégique «sera ancrée dans toutes les divisions – de l’administration et des achats, du développement et de la production aux ventes».

Selon Autocar, en plus de vouloir lancer des modèles plus électrifiés, la marque bavaroise prévoit également de réduire les émissions de carbone de ses unités de fabrication de 80% par voiture produite.

Comme pour prouver son engagement en faveur du développement durable, Oliver Zipse a déclaré: «Nous ne faisons pas que des déclarations abstraites – nous avons élaboré un plan décennal détaillé avec des objectifs annuels intermédiaires pour la période allant jusqu’à 2030 (…) nous rendrons compte de nos progrès chaque année. (…) Les récompenses du conseil d’administration et de la direction générale seront également liées à ces résultats ».

