Objectif ambitieux d’ici la fin de l’année: Audi veut sortir de la zone de perte

Au cours des six premiers mois, Audi a vu une baisse drastique des ventes de plus d’un cinquième de voitures de moins vendues. Mais progressivement, la situation semble se stabiliser à nouveau et la filiale VW a annoncé un objectif ambitieux: elle veut plus que compenser la perte d’ici la fin de l’année.

La longue fermeture des usines automobiles et des concessionnaires automobiles et la baisse de la demande des clients ont fait sombrer Audi dans le rouge. La filiale VW a vendu 22% de voitures en moins dans le monde au premier semestre, les ventes ont chuté de 29% à seulement 20,5 milliards d’euros et la perte d’exploitation de 750 millions d’euros.

La production a repris dans tous les sites du monde entier pendant une semaine, a déclaré le PDG d’Audi Markus Duesmann à Ingolstadt. Mais “malgré les premiers signaux positifs des marchés, 2020 reste extrêmement difficile”, a souligné le CFO Arno Antlitz. Pour l’ensemble de l’année, le Directoire s’attend à une baisse de la demande mondiale, un chiffre d’affaires nettement moins élevé et un résultat opérationnel «nettement inférieur à celui de l’année précédente», mais «clairement positif». L’année dernière, Audi a contribué 4,5 milliards d’euros au bénéfice d’exploitation du groupe VW.

Duesmann a déclaré que la réduction de 9500 emplois à Ingolstadt et Neckarsulm avait déjà été décidée en novembre et donc avant le déclenchement de la pandémie corona. “Je suis convaincu que cela nous suffit. Rien d’autre n’est prévu.” Antlitz a déclaré: «Nous investissons courageusement dans notre gamme de produits et dans la mobilité électrique. Nous pouvons nous le permettre», car le groupe de sociétés ouvre des synergies.

En Chine, la demande d’Audi a chuté de 3%

Le projet Artemis qui vient d’être lancé devrait développer un tout nouveau système électrique pour de nombreux véhicules du groupe VW et “permettre aux voitures électriques de démarrer rapidement”, a déclaré Duesmann, qui dirige également la recherche et le développement de l’ensemble du groupe en tant que membre du conseil d’administration de VW. La plate-forme électrique commune PPE d’Audi et de Porsche est déjà bien avancée. Artemis court en parallèle et va beaucoup plus loin. A l’avenir, les séries ne seraient plus triées “en fonction de la bardage en tôle” et de la longueur des véhicules, mais en fonction de l’état du réseau de bord. “C’est une révolution de taille moyenne.” Le premier modèle Artemis serait une Audi et sera lancé dans quatre ans.

Audi veut naturellement se conformer aux exigences de l’UE en matière de CO2, a déclaré Duesmann. Interrogé sur la réduction annoncée des émissions de CO2 chez BMW au cours des dix prochaines années, il a déclaré: “Nous avons un objectif similaire à BMW.” En 2025, Audi prévoit de proposer 20 voitures électriques à batterie. À la demande de VW, l’assemblée générale annuelle d’Audi doit résoudre le retrait obligatoire, c’est-à-dire l’exclusion des derniers petits actionnaires restants. Celles-ci ne détiennent que 0,4% des actions. Un auditeur nommé par le tribunal a estimé la valeur de l’entreprise Audi AG à 66,7 milliards d’euros.

Audi a vendu 707 000 véhicules au premier semestre, une baisse similaire à celle de ses plus grands rivaux Mercedes-Benz et BMW. En Chine, la demande Audi a chuté de 3%, en Europe de 37%. Antlitz a déclaré: “La situation actuelle semble se stabiliser.”