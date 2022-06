Obi-Wan Kenobi TV Show Boss dit qu’ils feront une deuxième saison si les fans le veulent

Le dernier épisode de Obi Wan Kenobi n’est sorti qu’hier (22 juin), mais il y a déjà des indices que nous pourrions avoir une deuxième saison.

La première saison de six épisodes s’est terminée de manière fantastique et satisfaisante, avec un service de fans et des événements mémorables. Guerres des étoiles des instants à foison.

Malgré la fin de la saison 1, la question demeure : y aura-t-il une saison 2 ?

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a laissé entendre qu’il y en aura peut-être, tant que les fans le voudront vraiment.

Crédit : TCD/Prod.DB / Alamy

« Mais je pense que s’il y a un énorme engagement et que les gens veulent vraiment plus Obi Wannous allons certainement y réfléchir car les fans, ils nous parlent.

« Et si nous nous sentons comme, ‘OK, il y a une vraie raison de faire cela; il répond au pourquoi alors », alors nous le ferons. Mais nous verrons.

Je veux dire, il y a tellement d’espace dans la chronologie entre la fin de la première saison et Un nouvel espoir, et tant d’opportunités pour plus de rencontres entre Kenobi et Vader.

Oui, la saison avait ses défauts, mais elle a offert des moments et des scènes mémorables qui, à un moment donné Guerres des étoiles les fans pensaient probablement qu’ils ne verraient jamais.

Donc, les fans en réclameront sûrement plus.

Ewan McGregor et Hayden Christensen ont tous deux exprimé à quel point ils aimaient reprendre leurs rôles emblématiques et travailler à nouveau ensemble.

Parlant avec British GQ, McGregor a réfléchi au rôle et a indiqué qu’il voulait brandir à nouveau son sabre laser bleu sur toute la ligne.

« J’espère vraiment que nous en ferons un autre », a-t-il déclaré. « Si je pouvais en faire un de temps en temps, j’en serais simplement heureux. »

Pendant ce temps, Christensen a parlé à Radio Times de faire plus avec le personnage de Dark Vador, que ce soit dans une deuxième saison ou un autre projet.

Crédit : TCD/Prod.DB / Alamy

« Eh bien, il a été définitivement conçu comme une histoire autonome. Mais j’aimerais continuer avec ce personnage », a-t-il déclaré.

« Vous savez, je pense qu’il y a certainement plus à explorer et je serais tellement excité de pouvoir le faire. »

Le dernier épisode de Obi Wan Kenobi a produit l’une des scènes les plus emblématiques de Guerres des étoiles historique et dénoyauté Dark Vador sous un jour vulnérable que nous avons rarement vu auparavant – donc, comme le dit Christensen, il y a certainement de la place pour plus de cela.

La réalisatrice Deborah Chow était un peu moins optimiste quant à l’existence d’une deuxième saison.

Elle a déclaré à Entertainment Tonight : « Pour celui-ci, nous avons vraiment conçu une série limitée.

« C’est vraiment une grande histoire avec un début, un milieu et une fin. Donc, nous ne pensions pas au-delà de cela.