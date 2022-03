Obi-Wan Kenobi : Toutes les infos sur le début, le casting, l’histoire & la bande-annonce de la nouvelle série Star Wars chez Disney+

avec Obi Wan Kenobi a annoncé ce printemps une nouvelle série de la Guerres des étoiles-Univers à Disney+ à. Après juste avant avec Boba Fett Une fois qu’un personnage bien-aimé d’une galaxie lointaine, très lointaine a eu sa propre série, les fans peuvent désormais s’attendre à des retrouvailles avec un autre favori du public : Obi Wan Kenobi avec Ewan McGregorqui, après environ 17 ans, retrouve son rôle principal de Maître Jedi de « Star Wars : Episode III – La Revanche des Sith » de 2005.

Nous avons rassemblé ici les informations les plus importantes sur la nouvelle série, le casting, les détails de l’histoire, la première bande-annonce et bien plus encore.

Quand Obi-Wan Kenobi arrive-t-il sur Disney Plus ?

La prochaine série Star Wars, Obi-Wan Kenobi, arrive le 25 mai 2022 sur Disney+ au début. Les sont affichés 6 épisodes de la mini-série comme d’habitude sur une base hebdomadaire. Cependant, les premiers titres des épisodes individuels sont toujours soumis à un secret strict et ne devraient être connus que peu de temps avant la date.

Premier artwork pour la série Obi-Wan Kenobi © Disney

Détails de la première histoire : De quoi parle Star Wars : Obi-Wan Kenobi ?

L’action se déroule Dix ans après Les événements Star Wars épisode 3 : La Revanche des Sith et suit le maître Jedi Obi-Wan Kenobi, qui à l’époque s’est identifié comme Ben Kenobi sur la planète désertique de Tatooine situé. Après l’élève d’Obi-Wan Anakin Skywalker avait rejoint le côté obscur et à Dark Vador devient, fuit Obi-Wan Kenobi exilé à Tatooine.

Alors que Ben Kenobi se préoccupe du bien de l’alambic le jeune Luke Skywalker prend soin de son Oncle Owen Lars (Joel Edgerton) de Revenge of the Sith vit et grandit, le Les Chevaliers Jedi menacés par l’Empire. Sur Tatooine, Obi-Wan affronte des chasseurs de primes et d’autres personnages louches de la galaxie.

Comme un adversaire important dans les premières bandes-annonces était déjà un Les retrouvailles de Dark Vador et le inquisiteurs confirmé qui agit comme tueur à gages au nom du sombre Seigneur Sith et du Commande 66 mettre en œuvre le plan de l’Empereur visant à éliminer tous les chevaliers Jedi, y compris l’ensemble de l’Ordre.

Bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi sur Disney+

sont maintenant premières bandes-annonces arrivé à la série prometteuse, qui avec toutes sortes de surprises et personnages connus et nouveaux a alimenté l’attente des fans:

Casting : Le retour de Dark Vador

À côté de Ewan McGregor dans le rôle d’Obi Wan Kenobi Un certain nombre d’autres personnages bien connus des films « Star Wars » ont déjà été confirmés à l’avance, qui reprendront leurs rôles à l’époque. Surtout la rencontre entre Obi-Wan et son ancien élève Jedi Anakin Skywalkerdevenu aujourd’hui l’adversaire notoire Dark Vador du côté obscur de la force a provoqué une véritable tempête d’enthousiasme parmi les fans.

Cependant, un autre méchant populaire ne sera pas là : Dark Maul, qui était initialement prévu comme le principal antagoniste de la série, mais a ensuite été abandonné au profit de Dark Vador. Ils sont aussi nouveaux inquisiteurs de « Star Wars Rebels ». Cependant, on ne sait toujours pas s’il y aura une réunion avec Liam Neeson dans le rôle du maître Jedi Qui-Gon Jinn va donner. Peut-être en tant qu’esprit de pouvoir?

La liste des acteurs déjà confirmés et leurs personnages dans la série « Obi-Wan Kenobi »:

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi Wan Kenobi

Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker / Dark Vador

Joel Edgerton comme Owen Lars

Bonnie Piesse comme Beru Lars

Rupert Friend en tant que Grand Inquisiteur (de « Star Wars Rebels »)

Moses Ingram en tant qu’inquisiteur Reva / troisième sœur (de « Star Wars Rebels »)

Sung Kang en tant que cinquième frère (de « Star Wars Rebels »)

Grant Feely dans le rôle du jeune Luke Skywalker

Indira Varma comme Tia

Kumail Nanjiani

O’Shea Jackson Jr.

Simone Kessell

Benny Safdi

Maya Erskine

Rory Ross

Responsable de la mise en place de la série Showrunner et réalisatrice Deborah Chow responsable, qui a déjà agi en tant que réalisateur pour plusieurs épisodes de « The Mandalorian ». la Bande originale de la série vient de nul autre que lui John Williams, légende de Star Wars.

Y aura-t-il une 2ème saison ?

La série Obi-Wan Kenobi se compose de 6 épisodes et est comme un en soi mini-série terminée prévu. Un film était initialement prévu il y a quelques années. Selon les créateurs, ce sera mais pas donner une deuxième saison. Cependant, avec l’énorme attente des fans, l’un ou l’autre personnage risque de réapparaître dans d’autres productions de l’univers « Star Wars ».