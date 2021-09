Obi-Wan Kenobi : Sung Kang a confirmé que son personnage utilise un sabre laser !

Obi Wan Kenobi est l’un des projets les plus attendus de Disney+ car il raconte l’histoire de l’emblématique Chevalier Jedi entre les événements de Épisode III : La revanche des Sith et Épisode IV : Un nouvel espoir. La vérité est que la vie de Kenobi à cette période dominée par l’Empire intergalactique n’est pas documentée et même le personnage est connu sous le nom de Ben sur la planète qui habite : Tatooine.







La série ramènera Ewan McGregor en tant que personnage principal accompagné de Hayden Christensen dans le rôle du méchant emblématique Dark Vador. Plus d’ennuis pour Obi-Wan? Il est dit que le spectacle mettra en vedette plusieurs Inquisiteurs, des praticiens du Côté Obscur de la Force qui servent sous les ordres du Empereur Palpatine. Les spéculations sont nombreuses concernant ces personnages.

Cette possibilité est évoquée depuis longtemps et la rumeur sur Internet veut que Moses Ingram soit un Inquisiteur. L’alternative s’est imposée lorsque l’actrice a confirmé que son personnage utiliserait un sabre laser. D’autre part, Sung Kang donnerait vie à un autre de ces chevaliers noirs, connu sous le nom de cinquième frère, qui a fait ses débuts dans la mythologie post Star Wars. Disney dans la série Rebelles.

Le casting d’Obi-Wan Kenobi, l’une des prochaines séries Disney + (Photo: IMDb)



« Soyez sur le plateau et voyez Dark Vador et l’univers de Guerres des étoiles Devant moi, en tant que fan, faire partie de cette histoire est assez incroyable. Il n’arrêtait pas de me pincer en disant : « Comment suis-je arrivé ici ? Mon personnage a un sabre laser et ce n’est pas un jouet, c’est quelque chose de réel ‘ », a souligné l’acteur enthousiasmé par sa participation à la série.

Obi Wan Kenobi est joué, en outre, de McGregor pour Hayden Christensen comme Dark Vador, Joël Edgerton comme Owen Lars et Bonnie Piesse dans le casting principal. Scénarisé par Joby Harold, la production originale de Disney+ Il aura sa première en 2022, même si, pour le moment, le studio emblématique n’a pas confirmé la date exacte.

Toujours pas abonné Disney+? Ne vous inquiétez pas pour accéder aux contenus exclusifs de la plateforme, cliquez sur ce relier Qu’est-ce que tu attends?