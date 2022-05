Obi-Wan Kenobi Star a été averti par Lucasfilm de s’attendre à une réaction raciste

Obi Wan Kenobi la star Moses Ingram devient l’une des premières femmes noires à jouer un rôle de premier plan dans le Guerres des étoiles franchise alors qu’elle apparaît sous le nom de Reva The Third Sister of the Inquisitors dans la série dirigée par Ewan McGregor, qui arrive sur Disney + ce vendredi. Cependant, avant d’assumer le rôle, l’actrice dit que Lucasfilm lui a dit de s’attendre à une certaine réaction raciale de la part des «fans» sur les réseaux sociaux, similaire à certains commentaires toxiques faits à propos du dernier Guerres des étoiles films.

Dans Obi Wan Kenobi, nous verrons le maître Jedi d’Ewan McGregor vivre en exil sur Tatooine, où il garde un œil sur Luke Skywalker, dix ans. Kenobi se retrouvera pourchassé par les Inquisiteurs, un ordre de guerriers Sith qui ont été chargés de traquer les membres restants de l’ordre Jedi par Dark Vador et l’Empereur Palpatine. Bien que de nombreux fans attendent avec impatience le dernier ajout à la Guerres des étoiles franchise, il y a eu un certain nombre d’incidents de toxicité injustifiée envers certaines de ses plus grandes stars ces dernières années.

Lors d’une interview avec The Independent, Ingram a commenté que Lucasfilm avait anticipé l’apparition de l’actrice dans la série en l’avertissant qu’elle pouvait voir la négativité dirigée vers elle par le côté le plus sombre de la base de fans, et espérait qu’en l’avertissant, ils pourraient atténuer l’impact. sur elle. Elle a expliqué:

« C’est quelque chose que Lucasfilm a en fait mis en avant et a dit: » C’est une chose qui, malheureusement, arrivera probablement. Mais nous sommes là pour vous aider; vous pouvez nous le faire savoir quand cela se produira. Bien sûr, il y a toujours des poches de haine. Mais je n’ai aucun problème avec le bouton de blocage. »

Qu’il s’agisse de la haine dirigée contre Ahmed Best pour avoir donné vie à Jar Jar Binks dans La menace fantômemécontentement face aux débuts de Hayden Christensen en tant qu’Anakin Skywalker, critique d’un rôle principal féminin et d’un stormtrooper noir avec Rey et Finn, respectivement, dans le réveil de la forceou l’abus de Kelly Marie Tran en ligne au point qu’elle a fermé ses comptes de médias sociaux après la publication de Le Dernier Jedi, dans lequel elle interprète Rose Tico, Guerres des étoiles a vu beaucoup de toxicité des fans au fil des ans. Il n’est donc pas surprenant que Lucasfilm ait voulu prévenir leur star des défis potentiels auxquels elle pourrait être confrontée.





Cependant, comme Ingram l’a déclaré dans la même interview, Obi Wan Kenobi est une entrée massivement diversifiée dans la franchise Star Wars, quelque chose qui, selon elle, a mis longtemps à venir. Dit-elle:

« Obi-Wan va apporter le plus de diversité que je pense que nous ayons jamais vu dans la galaxie auparavant. Pour moi, c’est attendu depuis longtemps. Si vous avez des droïdes et des extraterrestres qui parlent, mais pas de personnes de couleur, cela n’a aucun sens. Nous sommes en 2022, vous savez. Nous ne sommes donc qu’au début de ce changement. Mais je pense que commencer ce changement est mieux que de ne jamais l’avoir commencé.

Obi Wan Kenobi lance deux épisodes de la série le 27 mai, les épisodes suivants arrivant chaque semaine sur Disney +.





