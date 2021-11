Obi-Wan Kenobi Sizzle Reel taquine la revanche de Dark Vador sur Disney +

Une nouvelle sorte de bande-annonce pour le Disney+ Guerres des étoiles séries Obi Wan Kenobi a maintenant été publié, et bien qu’il ne contienne aucune séquence de l’émission, il offre un aperçu des coulisses du projet, révélant un art conceptuel époustouflant qui taquine le duel dramatique entre le maître Jedi d’Ewan McGregor et son ancien Padawan , Dark Vador. Bien que les fans soient certainement quelque peu déçus par le manque de séquences réelles, cet aperçu de Obi Wan Kenobi est sûr d’avoir Guerres des étoiles fans très excités en effet. Le seul inconvénient est que vous devez regarder la bobine de grésillement sur Disney +, ce qui signifie que vous devez être abonné pour voir de quoi il s’agit.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Explorez l’histoire du légendaire chasseur de primes dans Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, un documentaire original spécial, maintenant en streaming sur #DisneyPlus. #DisneyPlusDaypic.twitter.com/F4KJVBbato – Disney+ (@disneyplus) 12 novembre 2021

L’incroyable illustration montrée dans le clip taquine une bataille épique entre Obi-Wan et TAfkbyzIysp7ij|Dark Vador qui ressemble au duel sans fin entre la paire lors de la finale de Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith. La patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a elle-même taquiné la confrontation entre les anciens amis, décrivant le moment Obi-Wan contre Dark Vador comme « le match revanche du siècle », et à en juger par ces images, il semble qu’elle l’ait peut-être encore sous-vendu.

Les images semblent correspondre à une autre fuite récente, qui décrit la scène comme nous emmenant à Mustafar, où « Dark Vador se lève de son trône et se dirige précipitamment vers le hangar de son navire pour intercepter son ancien maître ». Le rapport affirme que le scénario de la série trouvera Obi-Wan Kenobi « envoyé sur une planète en mission de sauvetage », le prisonnier étant important pour Vador et les menant ainsi sur une trajectoire de collision, résultant en le duel taquiné dans cet art conceptuel .

Alors que Disney essaie de garder certaines informations secrètes, il a depuis été révélé que Obi Wan Kenobi aura lieu une dizaine d’années après la fin des années 2005 Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, reprenant un Obi-Wan Kenobi plus âgé, sans doute beaucoup plus solitaire, qui est maintenant en exil sur Tatooine et veille sur Luke Skywalker. La série limitée reprendra avec le Guerres des étoiles héros pendant une période beaucoup plus sombre que celle à laquelle le public est peut-être habitué, Kathleen Kennedy révélant que, « Juste être un Jedi, ce n’est pas sûr, il y a des chasseurs Jedi là-bas. »

Aux côtés d’Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan, Guerres des étoiles La star du prequel, Hayden Christensen, reviendra également pour reprendre le rôle d’Anakin Skywalker/Darth Vader, les acteurs étant sans aucun doute aussi enthousiastes à l’idée de brandir à nouveau des sabres laser que les fans le sont de les voir s’affronter.

Obi Wan Kenobi est écrit par Joby Harold et sera réalisé par Le Mandaloriende Deborah Chow. En plus de ramener des visages familiers, la série en présentera également quelques nouveaux, avec à la fois F9 star Sung Kang et Éternels la star Kumail Nanjiani s’apprête à rejoindre le Guerres des étoiles la franchise. Kang a récemment révélé qu’il aurait l’honneur de brandir un sabre laser dans la série en disant : « Je n’arrêtais pas de me pincer pour me dire ‘Comment suis-je arrivé ici ?’ et, mon personnage a un sabre laser, pour dire : « Quoi ? C’est… Ce n’est pas un jouet. C’est en fait la vraie chose, non ? » Tellement cool. » Nanjiani a quant à lui taquiné son personnage, le décrivant comme « une nouvelle version d’un type de personnage de Star Wars que nous avons déjà vu ».

Obi Wan Kenobi devrait sortir en 2022 sur Disney+ et se composera de six épisodes.

Sujets : Obi-Wan Kenobi, Dark Vador, Disney Plus