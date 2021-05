Obi-Wan Kenobi Set Video taquine d’autres utilisateurs de la force dans la série limitée Disney +

On dirait qu’Ewan McGregor n’est peut-être pas le seul à avoir la chance de brandir un sabre laser dans la série Disney + Obi Wan Kenobi, avec une vidéo qui émerge maintenant de l’acteur récemment annoncé, Moses Ingram, travaillant sur ses compétences. Les images montrent Ingram dans l’obscurité, éclairée uniquement par la lueur d’un sabre laser bleu, alors qu’elle balance l’épée emblématique dans un effort qui est sûrement une preuve de sa capacité à gérer l’arme élégante, conçue pour un plus civilisé. âge.

Révélé pour rejoindre le Obi Wan Kenobi plus tôt cette année, les détails du personnage d’Ingram sont restés un mystère, y compris si elle est bonne ou mauvaise et si elle sera une utilisatrice de Force ou non. Cette vidéo suggère certainement que Le gambit de la reine star utilisera à tout le moins un sabre laser. Il faut donc attendre de voir si son sabre laser se heurtera à celui d’Obi-Wan ou combattra à ses côtés.

Les caméras ont récemment commencé à rouler sur la prochaine série Disney +, avec plusieurs images du tournage révélant l’étendue des effets pratiques qui seront mis à profit pour réunir le public avec Obi-Wan Kenobi de McGregor sur Tatooine. McGregor a depuis offert un aperçu de la réalisation de la série, la série étant destinée à éviter l’une des plus grandes critiques de la série préquelle de George Lucas, l’utilisation écrasante de l’écran vert. McGregor a dit que la série se sentirait beaucoup plus réelle en disant: « Ils projettent [the virtual backgrounds] sur cet énorme écran LED « , a déclaré McGregor, révélant qu’Obi-Wan Kenobi utilisera la nouvelle technologie StageCraft mise au point sur The Mandalorian. » Donc, si vous êtes dans un désert, vous vous tenez au milieu d’un désert . Si vous êtes dans la neige, vous êtes entouré de neige. Et si vous êtes dans le cockpit d’un starfighter, vous êtes dans l’espace. Ça va se sentir tellement plus réel. «

Certains détails ont été révélés concernant la direction de Obi Wan Kenobi, avec le spectacle reprenant avec le personnage environ dix ans après la fin des années 2005 Star Wars: Episode III – La revanche des Sith. En plus de présenter au public une version plus âgée et sans doute plus solitaire d’Obi-Wan de McGregor, qui est maintenant en exil sur Tatooine et veille sur un jeune Luke Skywalker, la série continuera également l’une des plus grandes rivalités de Guerres des étoiles tradition, Obi-Wan contre Darth Vader, un événement que la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a décrit comme «le match revanche du siècle».

Avec McGregor, Hayden Christensen devrait également revenir en tant que Dark Vader, des rapports antérieurs affirmant que la série impliquera Vader tentant de retrouver son ancien mentor et ami. Des rumeurs ont continué de circuler selon lesquelles, compte tenu de la période de l’émission, un jeune Luke Skywalker serait également impliqué à un certain titre. McGregor a récemment été interrogé sur cette idée, à laquelle l’acteur a joué timidement en disant: « C’est très possible. Je ne sais pas. » McGregor lui-même a même taquiné un autre choc de sabres laser entre les deux, l’acteur disant qu’ils auront « un autre swing l’un à l’autre » pendant les événements d’Obi-Wan Kenobi.

Disney + Obi Wan Kenobi est réalisé par Deborah Chow et les stars Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Edgerton, Moses Ingram, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie et Maya Erskine . La série n’a pas encore reçu de date de première. Cela nous vient de Utilisateur de Twitter Darth Segador.

