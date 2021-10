Obi-Wan Kenobi Set Détails du rapport Darth Vader Face Off

Les amis devenus ennemis Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker affronteront à nouveau des sabres laser dans la prochaine série Disney + Obi Wan Kenobi, et maintenant plusieurs détails concernant leur bataille très attendue ont apparemment fuité. Nous savons depuis un certain temps que Dark Vador apparaîtra dans le Guerres des étoiles show, avec Hayden Christensen prêt à reprendre le rôle d’Anakin Skywalker aux côtés d’Obi-Wan d’Ewan McGregor, et il semble que la réunion vaudra la peine d’attendre.

La rumeur de la description de la scène est une gracieuseté du site Making Star Wars, qui a décrit l’Obi-Wan Kenobi présenté dans la série comme « le maître de cette série ». Selon le site, « le changement de direction qu’Obi-Wan prend après cette histoire est la raison pour laquelle il permet à ses pouvoirs de s’estomper. Dans cette série, nous obtenons le pic d’Obi-Wan Kenobi. » Jusqu’ici, tellement excitant.

Le rapport prétend avoir été au courant du scénario général qui commencera le Guerres des étoiles série, déclarant que « Obi-Wan Kenobi est envoyé sur une planète en mission de sauvetage ». On dit que ce prisonnier est très important, si important en fait qu’ils sont détenus par nul autre que les Inquisiteurs, dont l’un serait joué par Le Gamit de la Reine étoile Moïse Ingram. C’est aussi cette mission qui place Obi-Wan sur le radar de Dark Vador.

La série nous emmène ensuite à Mustafar, où « Dark Vador se lève de son trône et se dirige précipitamment vers le hangar de son navire pour intercepter son ancien maître ». Obi-Wan est décrit comme portant « des vêtements de la Revanche des Sith pour le combat ou assez près. La tunique blanche, pas de robe », ce qui fait que le maître Jedi bien-aimé ressemble à un « pistolet vieillissant, son fanfaron reste le Quand Kenobi sort sur le terrain en terre battue, c’est le gars qui a dit que les Seigneurs Sith étaient sa « spécialité ».

C’est là que le plaisir commence, alors que Vador entre dans la mêlée dans un costume que le rapport appelle « à peu près identique » à celui utilisé dans Rogue One : Une histoire de Star Wars. Vient ensuite un moment qui sera certainement l’un des moments forts de la série, car « Obi-Wan réalise exactement qui est le monstre dans le costume. » La description continue en disant: « La détermination de Kenobi est forte et son visage est tellement concentré sur la menace qui l’attend. Dark Vador se dirige vers Kenobi prêt à l’engager », et c’est à ce moment-là que les deux s’affrontent enfin. Alors que les détails du combat lui-même sont brefs, révélant simplement une poussée initiale de la Force avant que « Vader ne se lève lentement pour avancer vers son moment de vengeance », l’accumulation à elle seule semble avoir déjà Guerres des étoiles les fans hurlent de joie, avec Hayden Christensen également excité.

La patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a précédemment décrit le moment Obi-Wan contre Dark Vador comme « le match revanche du siècle », et sur la base de cette description rumeur, il semble qu’elle avait tout à fait raison. Réalisé par Deborah Chow, Obi Wan Kenobi commence avec Obi-Wan qui veille sur Luke Skywalker sur Tatooine, dix ans après les événements de 2005 Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, et emmène le personnage dans une aventure qui devrait le mener à Star Wars : un nouvel espoir.

Obi Wan Kenobi devrait sortir sur Disney + en 2022 et comprendra six épisodes. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Making Star Wars.

