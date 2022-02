Obi-Wan Kenobi satisfera les fans de Star Wars, déclare Ewan McGregor

Le très, très attendu Guerres des étoiles séries Obi Wan Kenobi va maintenant frapper Disney + en mai, et la star de retour Ewan McGregor a fait l’éloge de la réalisatrice Deborah Chow et de sa connaissance du Guerres des étoiles univers, a accéléré son affrontement avec Anakin Skywalker de Hayden Christensen et a conclu que Obi Wan Kenobi « satisfera les fans de Star Wars ». Forbes a parlé exclusivement avec McGregor de son retour au rôle, qu’il n’a pas joué depuis 2005 Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith.

« C’était une expérience géniale. Deborah Chow a réalisé tous les épisodes et elle est vraiment bonne. Elle a dirigé un couple [episodes] de The Mandalorian et c’est une très bonne réalisatrice. Elle connaît vraiment le monde de Star Wars, de fond en comble, bien plus que moi (rires). Nous venons de passer un bon moment. Je pense que ce n’est un secret pour personne que Hayden Christensen revient et que nous avons pu rejouer des scènes ensemble en tant qu’Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker et c’était tout simplement fantastique de retravailler avec lui. Je ne dirai rien d’autre sur l’histoire, seulement je pense que ça va vraiment satisfaire les fans de Star Wars.

Pour Mc Gregor, Obi Wan Kenobi était long à venir, l’acteur ayant toujours envisagé une histoire se déroulant entre sa version plus jeune du maître Jedi et la version vieillie d’Alec Guiness de Old Ben Kenobi de l’original Guerres des étoiles trilogie.

« J’ai toujours senti qu’il y avait une histoire entre l’épisode III où j’ai fini de jouer Obi-Wan dans les films et l’épisode IV où Alec Guinness est Obi-Wan Kenobi. le [Obi-Wan Kenobi series] les écrivains et Deb et moi et tout le monde, je pense que nous avons conçu ou ils ont conçu une très belle histoire. Je pense que les gens vont aimer ça. »

Obi-Wan Kenobi reviendra sur Disney+ en mai





Il a maintenant été révélé que le Obi Wan Kenobi La série débarquera sur Disney + le 25 mai, avec l’annonce de la date de sortie accompagnée d’une superbe affiche taquinant le retour du bien-aimé Jedi.

Non seulement Obi-Wan Kenobi fera son grand retour, mais il sera également rejoint par Anakin Skywalker, incarné une nouvelle fois par Hayden Christensen. Maintenant transformée en Dark Vador, la série Obi-Wan Kenobi verra les amis devenus ennemis s’affronter à nouveau au sabre laser, dans une bataille qui a été décrite par la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, comme « la revanche du siècle », avec plusieurs pièces. d’art conceptuel taquinant leur face-à-face profondément personnelle.

Obi Wan Kenobi aura lieu dix ans après la fin de Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sith, ramasser avec un Obi-Wan Kenobi plus âgé, sans doute beaucoup plus solitaire, qui est maintenant en exil sur Tatooine et veille sur Luke Skywalker. La série limitée reprendra avec le Guerres des étoiles héros pendant une période beaucoup plus sombre que celle à laquelle le public est peut-être habitué, où le simple fait d’être un Jedi n’est pas sûr.

Écrit par Joby Harold et réalisé par Deborah Chow, Obi Wan Kenobi étoiles Ewan McGregor comme Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen comme Anakin Skywalker / Dark Vador, Joel Edgerton comme Owen Lars et Bonnie Piesse comme Beru Whitesun Lars, ainsi que Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine et Rory Ross qui ont été choisis pour des rôles non divulgués, Obi Wan Kenobi La première est prévue le 25 mai 2022 et comprendra six épisodes.





