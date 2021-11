« Obi-Wan Kenobi » révèle de nouveaux détails sur sa fabrication

Star Cutouts - Figurine en carton taille réelle Obi Wan Kenobi (Alec Guiness) Star Wars H 187 CM

Figurine en Carton Taille réelle Star Wars Obi Wan Kenobi - Alec Guinness Collection 100% licence officielle Star Wars - Obi Wan Kenobi Alec Guinness Décorez la chambre de votre petit coeur en quelques minutes, super facilement et de manière la plus original qu'il soit ! Ce personnage carton taille réelle Obi Wan Kenobi à l'effigie du plus célèbre des Jedi de la trilogie, se pose de partout ! Dans la chambre, la salle de jeux, le salon, bref posez, déplacez et reposez comme vous le voulez ! Laissez entrer la force de Star Wars dans la chambre de votre enfant... Découvrez ce personnage taille réelle en carton Obi Wan Kenobi , votre enfant entrera dans le monde enchanté des Jedi ! Figurine carton taille réelle Obi Wan Kenobi - Caractéristiques : - Repositionnable à l'infini - Super leger - Génial et Original - Les silhouettes en carton sont d'un seul tenant ! Il n'y a plus qu'à poser ! Personnage carton taille réelle Star Wars Alec Guinness : Dimension : - Hauteur : environ : 187 cm