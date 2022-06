« Obi-Wan Kenobi »: qui sont les Jedi des tombes du chapitre 4

Après l’affrontement entre Dark Vador (Hayden Christensen) et le personnage de Ewan McGregor dans l’épisode précédent de « Obi Wan Kenobi», le quatrième chapitre comprenait l’un des moments les plus troublants de la série Disney Plus : Obi-Wan regardant les cadavres d’autres Jedi.

Dans l’épisode qui a été créé le 8 juin 2022, le puissant Jedi décide d’infiltrer Nur, une lune océanique située dans le système Mustafar des Territoires de la Bordure Extérieure de la galaxie, qui abritait la Forteresse de l’Inquisition, où les inquisiteurs avaient enfermé la petite Leia. (Vivien Lyra Blair).

Après avoir échappé à quelques stormtroopers, Obi Wan Kenobi Il trouve une chambre dans laquelle les corps de certains Chevaliers Jedi tués par l’Ordre 66 sont conservés comme s’ils étaient les trophées des Inquisiteurs.

QUI SONT LES JEDIS DES TOMBEAUX ?

1. Téra Sinubé

Au cours de son douloureux voyage, Obi-Wan a reconnu le cadavre de Tera Sinube, un vétéran Maître Jedi Cosian qui faisait partie du Conseil Jedi bien avant le blocus de Naboo et se caractérise comme le porteur d’un sabre laser blanc qu’il cachait à l’intérieur de son corps. sa canne.

Tera Sinube est apparue dans « Star Wars: La guerre des clones » et a aidé Ahsoka Tano à récupérer l’un de ses sabres laser, tout en donnant des leçons de patience et de déduction au jeune Padawan.

Obi-Wan Kenobi voyant le cadavre de Tera Sinube dans la Forteresse de l’Inquisition (Photo : Disney Plus/ Lucasfilm)

2. Un jeune Padawan

Au bout du couloir, le puissant Jedi parvient à apercevoir avec une grande douleur le cadavre d’un jeune Padawan capturé par l’Ordre 66. Le petit porte toujours son casque d’entraînement et affiche une expression d’étonnement et de peur.

Obi-Wan Kenobi observant le corps du petit Padawan dans la Forteresse de l’Inquisition (Photo : Disney Plus/ Lucasfilm)

3. Plo Koon et Quinlan Vos ?

Le protagoniste de « Obi Wan Kenobi» entrevoit également deux victimes sensibles à la Force qui ressemblent à Plo Koon et Quinlan Vos. Ce dernier a été mentionné dans un précédent épisode de la série Disney+.