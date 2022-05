Obi-Wan Kenobi : quand se déroule la série Disney+

Disney+

La première d’Obi-Wan Kenobi n’est pas loin et il y a beaucoup de questions sur la prochaine série Jedi Knight. A quelle heure se situe le spectacle ?

©IMDBObi Wan Kenobi

Obi Wan Kenobi C’est l’une des séries les plus attendues par les fans de guerres des étoiles Ils ont hâte de voir le retour de Ewan McGregor dans la peau du noble chevalier Jedi. Il existe de nombreux condiments qui font le programme imminent de Disney+ un must pour le fandom. Il y a d’abord le retour de Hayden Christensen, cette fois dans le costume de Dark Vador. Il y a aussi le Grand Inquisiteur chargé de Ami Rupert. Et d’autres surprises en route…

Beaucoup se demandent à quel moment de la mythologie de guerres des étoiles les événements que la série présentera se produisent Obi Wan Kenobi. Joby Harold, le scénariste de l’émission, a confirmé Divertissement hebdomadaire que le programme « se déroule 10 ans après Revenge of the Sith, à une époque de ténèbres pour la galaxie ». Luke Skywalker et sa sœur Leia sont encore trop jeunes pour combattre Palpatine et Vador.

une décennie plus tard

Rappelons-nous que La Revanche des Sith a montré en détail la chute du côté obscur de la force d’Anakin Skywalker, qui, de peur de perdre Padme, accepte de devenir l’apprenti de Dark Sidious quelques instants avant que le chancelier suprême ne trahisse les Jedi et par l’Ordre 66 élimine la plupart des membres de l’ordre qui combattaient pour la République. Ironique!

Obi Wan Kenobi il a eu un terrible duel avec Anakin Skywalker sur la planète volcanique de Mustafar, le noble Jedi Knight sortant victorieux et son ancien Padawan perdant des membres et brûlant dans le processus. Il n’y aurait pas de retour en arrière pour les Sith, du moins pas avant qu’il ne rencontre son fils Luke Skywalker dans le futur. La série qui sera diffusée Disney+ soulève les alternatives dans la vie d’Obi-Wan des années après ce duel.

Le personnage en charge Ewan McGregor il est en exil mais les forces obscures savent qu’il est toujours là-bas et elles vont le traquer. Le Grand Inquisiteur répond aux Sith et sera implacable dans leur poursuite. Obi-Wan doit veiller à ne pas révéler l’existence de Luke, l’espoir du futur, alors qu’il tente lui-même de survivre aux diverses menaces posées par l’Empire intergalactique.

