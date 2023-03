Obi-Wan Kenobi pourrait annoncer une nouvelle saison à Star Wars Celebration

Le producteur lucasfilm vient de révéler que la série »Obi Wan Kenobi » aura un panel lors de l’événement »‘Célébration de la guerre des étoiles » qui se tiendra prochainement à Londres, ce qui pourrait laisser entendre qu’une deuxième saison de la série Disney+ sera annoncée.

Selon les rapports, les acteurs Ewan McGregor, hayden christensen et Indira Varma dirigera le panel avec une session axée exclusivement sur »Obi-Wan Kenobi. » Alors que l’on sait déjà que les trois stars parleront des six épisodes de la première saison de la série, les fans de Star Wars sont persuadés qu’ils feront l’annonce officielle de la saison 2.

Cependant, ce n’est que pure spéculation, car pour le moment Lucasfilm n’a pas donné de confirmation officielle concernant une deuxième saison de »Obi-Wan Kenobi ». La société de production a déjà parlé de la série « Obi-Wan Kenobi » depuis la diffusion de son dernier épisode, déclarant qu’il est possible qu’il y ait plus de saisons à l’avenir, mais qu’elles ne soient pas encore planifiées.

Le président de Lucasfilm, kathleen kennedy, a déclaré la même chose en juin 2022, notant que si Obi-Wan Kenobi était envisagé comme une série limitée, il était possible d’élargir davantage son récit. « Je pense que s’il y a un gros engagement et que les gens veulent vraiment plus d’Obi-Wan, nous l’envisagerons certainement parce que les fans nous parlent », a-t-il déclaré.

Les fans ne sont pas les seuls à vouloir voir une autre saison de » Obi-Wan Kenobi », car McGregor lui-même a récemment réitéré à quel point il était impatient de reprendre le sabre laser du maître Jedi titulaire, insistant sur le fait qu’il y avait de la place à l’intérieur. Chronologie de Star Wars pour la saison 2.

McGregor a également partagé son expérience positive du tournage de chaque épisode de la série » Obi-Wan Kenobi », y compris l’opportunité de rencontrer Hayden Christensen, un acteur avec qui il a joué dans les films préquel de Star Wars. « J’étais si heureux de le refaire, et si heureux de travailler à nouveau avec Hayden, et j’espère que nous aurons l’occasion de le refaire », a déclaré McGregor.

La première saison de »Obi-Wan Kenobi » est disponible sur Disney+.