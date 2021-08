Obi-Wan Kenobi peut combler le changement de style entre les préquelles et la trilogie originale

Quand les fans ont afflué pour voir le tant attendu Star Wars : Épisode I – La menace fantôme en 1999, beaucoup ont été surpris de voir à quel point les mondes, les personnages et les vaisseaux spatiaux étaient différents de ceux vus dans la trilogie originale de films. Ces changements se sont poursuivis dans les deux Épisode II : L’Attaque des cloneset Épisode III : La revanche des Sith, le changement de bord était si spectaculaire, en fait, que Guerres des étoiles le créateur George Lucas est revenu et a édité la trilogie originale pour correspondre à la dépendance des prédicateurs à l’imagerie générée par ordinateur (CGI). Heureusement, prochain titre Disney + Obi Wan Kenobise déroule directement entre les deux séries de films, dix ans après les événements de l’épisode III. Aucune date de sortie de la série n’a été donnée pour le moment. Le spectacle suivra un personnage bien connu des deux séries de films à Kenobi lui-même, et pourrait permettre de produire un pont entre les deux styles, une transition plus crédible. Voici les problèmes rencontrés par la série dans cette tâche, et comment elle peut les surmonter.

Caractères CGI

La série précédente a présenté une série de personnages CGI, du maître des esclaves d’Anakin, Watto, au maléfique général Grievous, mais l’opinion est plus partagée que la plupart, celle de Jar Jar Binks incroyablement attachant ou incroyablement ennuyeux. Ce personnage était aimé des enfants, qui regardaient la franchise pour la première fois, mais était détesté par les adultes qui se souviennent des épisodes IV, V et VI avec tendresse. Ce type de personnage n’était pas présent lors de la série originale, et semblerait déplacé dans l’univers créé à l’origine par George Lucas.

Pour résoudre ce problème, Obi-Wan Kenobidoit inclure un mélange de CGI et de personnages physiques, dans le but de combler le fossé entre les personnages des deux séries de films. Étant donné que le sort de Jar Jar n’a pas été résolu à la fin de l’épisode III, il y a place pour un retour à l’action pour le personnage. Le retour de Jar Jar pourrait voir une version vieillie et plus sombre du personnage, flétrie par la montée de l’empire et la perte de ses amis.

Droïdes contre Stormtroopers

Une autre différence CGI entre les préquelles et la trilogie originale était l’armée confédérée de droïdes qui a fourni l’antagoniste aux Jedi dans les épisodes I, II et III. Malgré les clones qui ont remporté la guerre contre les droïdes dans l’épisode III, conduisant à la montée de l’empire et aux clones devenant finalement des stormtroopers, on pourrait penser que certains restes de l’armée des droïdes seraient toujours présents après cette guerre. Au lieu de cela, aucune ressemblance avec les droïdes originaux n’est visible dans la trilogie originale, ne faisant qu’une brève apparition dans la série Disney + Le Mandalorien.

Toute personne ayant joué au jeu vidéo dérivé Star Wars : La Force Déchaînée, reconnaîtra Raxus Prime, une planète cimetière où des droïdes sont allés mourir suite aux événements de l’épisode III. Cette planète explique le manque de références à l’armée de droïdes dans la trilogie originale et fournit un lieu intéressant pour les visites dans les futurs ajouts à la Guerres des étoiles la franchise. Malheureusement, La force déchaînée n’est plus reconnu par Disney comme canon, et ne compte donc pas dans les projets futurs.

Anakin contre Dark Vador

Dans la trilogie pré-égale, Anakin est un puissant porteur de force et un combattant dynamique. Cependant, dans la trilogie originale, Dark Vador, le futur d’Anakin, a un style de combat maladroit et basé sur la force, utilisant la force uniquement pour étouffer des officiers impériaux occasionnels qui le déçoivent. Cela peut en partie s’expliquer par la défaite éventuelle d’Anakin face à Obi-Wan dans l’épisode III, où il finit par brûler et perdre ses deux jambes et un bras dans le processus.

L’empereur, au lendemain de la défaite d’Anakin, reconstruit son corps avec des machines, expliquant le style maladroit de Vador. Cependant, pour quelqu’un qui a de l’expérience dans la création d’une armée de droïdes, y compris le général Grievous, Vador semble trop maladroit et limité par sa nouvelle machinerie dans l’épisode IV. Montrer un événement de la nouvelle série Obi-Wan Kenobi qui expliquerait cela, une blessure survenue juste avant l’épisode IV par exemple, aiderait à expliquer cela.

Dark Maul

Méchant de l’épisode I, Dark Maul a fait forte impression sur les fans du Guerres des étoiles franchise, et les téléspectateurs espèrent depuis un retour du personnage. Bien qu’il ait été coupé en deux par Obi-Wan à la fin du premier film, Maul est revenu dans la série animée Star Wars: La guerre des clones, avec des membres métalliques remplaçant sa moitié inférieure. Il a ensuite été vaincu une deuxième fois par Kenobi, mettant fin à son personnage pour la dernière fois.

C’était la fin de Maul jusqu’à ce que Solo : Une histoire de Star Wars est sorti en 2018. Vers la fin du film, il a été révélé que Maul était en liaison avec les antagonistes d’film depuis le début et a été montré via un hologramme avec ses membres métalliques en place, taquinant son retour au non-animé. Guerres des étoiles projets. Qu’il s’agisse Obi-Wan Kenobiracontera la deuxième rencontre de Maul et Kenobi, initialement montrée dans La guerre des clones, ou suivre un chemin différent n’a pas encore été révélé.

Mondes à la Coruscante

Le décor principal de la trilogie de films précédente était Coruscant, un monde urbain qui présentait à la fois le Temple Jedi et les chambres du Sénat Galactique. L’image de cette ville animée, avec des drames, des intrigues, de la politique et un ventre sombre, n’était pas vue dans la trilogie originale et était un départ radical de la lune forestière d’Endor ou de la planète désertique de Tatooine. Les bars animés, les autoroutes flottantes maniaques et les bâtiments futuristes ressemblant à des éclats sont devenus un incontournable des préquelles, mais n’ont pas été inclus dans les films originaux.

La fin de l’épisode III a vu le temple Jedi en feu, le Sénat galactique en plein désarroi et des stormtroopers tuant des jeunes dans ce qui était la chute de la ville autrefois impressionnante. On pourrait penser que Coruscant deviendrait alors le cœur de l’empire, les Jedi disparus et l’empereur étant le chef du sénat. Cependant, Coruscant n’est pas vu dans les films originaux et donc un Coruscant occupé par l’Empire serait un endroit idéal à inclure dans le nouveau Obi-Wan Kenobisérie.

