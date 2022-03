Obi-Wan Kenobi montre son premier look dans la bande-annonce officielle

Avec une date de sortie pour le 25 mai prochain, la série de « Obi Wan Kenobi » vient de dévoiler sa première bande-annonce officielle, célébrant la première apparition du personnage incarné par alec guinness Il y a 45 ans dans le film »Star Wars : Un nouvel espoir ». Maintenant l’acteur Ewan McGregorqui a joué une version plus jeune de Kenobi dans les trois premiers épisodes de la saga Star Wars, fera revivre le personnage dans la nouvelle série Disney+.

La historia de esta nueva producción, se situará diez años después de los trágiicos eventos ocurridos en »Star Wars: Revenge of the Sith », donde Obi-Wan Kenobi tuvo su más grande perdida cuando su cercano amigo y aprendiz Jedi, Anakin Skywalker , interpreté par Hayden Christensenrejoint le côté obscur.

Dans la bande-annonce, on voit Obi-Wan Kenobi garder un œil attentif sur un jeune Luke Skywalker, la quête du Grand Inquisiteur pour traquer Kenobi et les autres Jedi restants, et la montée de l’Empire, le tout sous la grande composition de la chanson de Jean Williams » Duel des destins ».

La réalisatrice qui a fait ses débuts dans le chapitre 3 de la série »The Mandalorian », deborah boufferéalise entièrement la série »Obi-Wan Kenobi », écrite par le scénariste Joby Harold. Cela dit, la série sera la première production en direct de Star Wars à être écrite par un seul scénariste et dirigée par un seul réalisateur.

En plus de McGregor et Christensen, »Obi-Wan Kenobi » marque le retour de Joël Edgerton et Bonnie Piese, qui a joué l’oncle Owen et la tante Beru dans le dernier acte de la trilogie Prequel. De plus, il a été récemment révélé que Moses Ingram jouera un inquisiteur nommé Reva qui suivra Obi-Wan Kenobi pour l’achever.

La série présentera un nouvel ensemble de personnages inédits, ainsi que d’autres déjà caractéristiques de la saga Star Wars. Le casting comprend Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Sadie.

La série limitée est produite par Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor et Joby Harold. » Obi-Wan Kenobi » sera présenté en exclusivité sur Disney + le 25 mai 2022.