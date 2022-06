in

Disney+

Obi-Wan Kenobi s’est terminé avec son dernier chapitre et les fans ont apprécié une nouvelle version, qui a fait débat sur les réseaux sociaux. Connaissez leurs réactions !

©Disney+Obi-Wan Kenobi : memes et réactions de fans à la fin de la série sur Disney+.

l’univers de guerres des étoiles retourné dans l’une de ses bases cette année avec Obi Wan Kenobila série originale du service de streaming Disney+ qui a pris fin ce mercredi avec la première de son dernier épisode 6. Le programme est arrivé le 27 mai et est devenu le meilleur lancement de la courte histoire de la plateforme, donc au final les chiffres de visionnage seront plus que positifs pour un fandom qui a vibré à chaque instant.

L’une des grandes attractions de ce salon a été l’annonce des retours de Ewan McGregor Oui Hayden Christensen pour les rôles qu’ils ont joués dans les préquelles critiquées de la franchise, il y avait donc de grandes attentes dans la précédente. Le sixième et dernier épisode, jusqu’à présent, s’appelait « Partie VI » et il avait le petit synopsis qu’il avançait : « La finale spéciale bourrée d’action ».

Le chapitre de l’émission en Disney+ commence par la suite du précédent, avec la troupe qui accompagne Kénobi tentant de s’échapper, tandis que les forces impériales sont derrière eux pour abattre leur navire. Pendant, Rêvaqui tente d’assassiner Dark Vador pour avoir attaqué les enfants lors de l’Ordre 66, il arrive sur Tatooine pour trouver Owen Déjà Luke Skywalkeravec des intentions qui en principe ne sont pas révélées.

Pour finaliser la fuite de ses compagnons et parvenir à sauver lis, le Maître Jedi se dirige vers une planète inconnue, sachant que le Seigneur Sith viendrait après lui. Une fois positionnés face à face, ils entament un duel épique pour les spectateurs, dans lequel au début cela semble être une victoire facile pour Vadormais la situation change complètement lorsque Kénobi Il le vainc et le blesse au point de détruire son casque, mais ne le détruit pas et le laisse en vie.

On apprend bientôt que l’inquisiteur cherche à assassiner Luc comme vengeance pour avoir découvert qui c’était, mais s’est arrêté avant de brandir son sabre laser et le laisse partir, atteignant une liberté comme celle qu’il a Obi Wan à la fin de l’épisode en partant à travers le désert de Tatooine. Ici se distingue également les camées de Ian McDiarmid dans Dark Sidious et Liam Neeson dans Qui-Gon Jinnqui avait dit par le passé qu’ils n’allaient pas en faire partie, mais a surpris les fans. Voyez comment ils ont réagi !

+Mèmes et réactions à la fin d’Obi-Wan Kenobi

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂