Obi-Wan Kenobi : les événements de Revenge of the Sith pour comprendre la série

in

Disney+

Revenge of the Sith est une entrée fondamentale dans la mythologie Star Wars pour comprendre l’ascension de Vador et l’exil d’Obi-Wan Kenobi.

©IMDBLa Revanche des Sith

Pendant La Revanche des Sith des événements très spécifiques se produisent qui finissent par rendre la galaxie vulnérable aux forces obscures. Les Jedi perdent leur influence et la République cède la place à un empire intergalactique oppressant. C’est le moment avant ce que nous verrons dans la série des Disney+, Obi Wan Kenobioù le noble Maître Jedi est chassé par Dark Vador et les Inquisiteurs pendant son exil sur Tatooine.

Pour comprendre comment cette situation est atteinte, le film qui a le plus d’influences dans ce sens est sûrement Épisode III. Bien sûr, c’est le film qui montre la montée au pouvoir de Palpatine ainsi que d’autres événements qui ont empêché l’Ordre Jedi de réagir à la prise de pouvoir de l’Empereur. Commençons à analyser !

+Evénements significatifs de l’épisode III

.4. Commande 66

C’est la disposition par laquelle Palpatine, déjà Empereur, ordonne aux clones qui se trouvent sur le champ de bataille avec les Jedi d’éliminer les chevaliers qui combattent avec eux contre les forces de la Confédération des Systèmes Indépendants. De cette façon, des personnages comme Plo Koon et Aayla Secura perdent la vie. Yoda et Obi-Wan Kenobi ont survécu à l’extermination.

.3. La défaite de Yoda

Little Master Yoda est un puissant guerrier qui a décidé d’affronter Dark Sidious après que le Seigneur Sith a pris le pouvoir en tuant Mace Windu en cours de route. Le combat entre les Sith et les Jedi au Sénat intergalactique est l’un des moments les plus épiques de Star Wars, cependant, c’est malheureusement Palpatine qui a remporté ce duel pour le sort de la galaxie.

.deux. La chute d’Anakin du côté obscur

Anakin Skywalker est secrètement marié à Padme qui est enceinte. Il commence à avoir des visions qu’elle mourra en couches. Puis Palpatine lui dit que grâce au côté obscur, il peut sauver sa bien-aimée. Le Padawan d’Obi-Wan avait déjà failli tomber lorsqu’il a éliminé le Tusken qui a tué sa mère. Maintenant, sa transformation est complète et il assume l’identité de Dark Vador dans un duel incroyable contre Obi-Wan sur Mustafar.

.une. L’exil d’Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi a réussi à vaincre son ancien Padawan sur Mustafar et avertit les Jedi qui ont survécu à l’Ordre 66 de la menace de l’Empire. Il amène ensuite le jeune Luke Skywalker à Owen et Beru Lars sur Tatooine où lui aussi vit en exil de grands systèmes comme Coruscant. C’est le point de départ de la série de Disney+.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder à du contenu exclusif guerres des étoiles? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂