Obi-Wan Kenobi : les 5 personnages de Star Wars qui pourraient apparaître

Obi-Wan Kenobi ouvre ses portes demain et les attentes pour le nouveau spectacle Star Wars sur Disney + sont élevées. Quels personnages classiques peuvent apparaître ?

Presque là! Obi Wan Kenobi premières le 27 mai avec deux épisodes exclusivement sur la plateforme de streaming Disney+. Nous savons que des personnages comme Dark Vador, Le Grand Inquisiteur, Luke Skywalker, Owen et Beru Lars apparaissent. La série raconte l’histoire de la période de la vie du noble chevalier Jedi qui se retrouve en exil sur la lointaine planète désertique de Tatooine.

Cependant, nombreux sont ceux qui rêvent de la participation de personnages plus emblématiques de la saga intergalactique préférée des masses. guerres des étoiles a des tas de héros et de méchants qui peuvent apparaître dans ce spectacle et chacun avec une raison particulière de se rapporter à Obi Wan Kenobile Jedi chargé de Ewan McGregor qui revient interpréter ce personnage 17 ans plus tard.

+ Personnages pouvant apparaître dans la série

.5. Qui-Gon Jinn

C’est le maître de Obi Wan Kenobi qui est mort dans un duel au sabre laser contre les Sith Dark Maul. Il a été le découvreur d’Anakin Skywalker sur Tatooine et s’est donné beaucoup de mal pour que le garçon soit formé aux mystères de la Force. Il a communiqué avec Maître Yoda de l’au-delà, vraisemblablement sous la forme d’un fantôme.

.4. Yoda

L’un des Jedi les plus sages du Conseil de cet Ordre, Maître Yoda a perdu son duel contre l’Empereur Palpatine et s’est exilé sur la planète Dagobah, un gigantesque marécage où personne n’ira le chercher… à moins qu’Obi-Wan n’ait besoin de sa sagesse. .petit extraterrestre vert particulièrement puissant grâce à sa connaissance de la Force.

.3. Boba Fett

Le chasseur de primes le plus dangereux de l’univers est un candidat à la location par des agents de l’Empire intergalactique cherchant désespérément à localiser Obi Wan Kenobi. Ce Mandalorien connaît bien les systèmes les plus éloignés de la galaxie et dispose des ressources nécessaires pour retrouver le noble chevalier Jedi. Il avait déjà sa propre série en Disney+.

.deux. Ahsoka Tano

L’ancien Padawan d’Anakin Skywalker pourrait se présenter pour aider Obi Wan Kenobi, le maître de son maître, dans son combat contre Dark Vador et les Inquisiteurs. Bien sûr, de cette façon, les enjeux peuvent être plus équitables avec plus de guerriers de la lumière en compétition contre autant d’agents des ténèbres.

.une. Palpatine

Dark Sidious est le principal méchant de la saga Star Wars et a tout pour apparaître dans la série des Obi Wan Kenobi. Son apprenti, Dark Vador, est confirmé comme l’un des grands antagonistes de la série. Dans le même temps, les agents qu’il a nommés pour retrouver Kenobi, les Inquisiteurs, pourraient communiquer avec le méchant à un moment donné de la série. Il n’affrontera sûrement pas Obi-Wan directement.

