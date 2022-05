Obi-Wan Kenobi : le changement d’Ewan McGregor et Hayden Christesen après 20 ans

Disney+

Ce vendredi sera diffusée sur Disney + une nouvelle série de guerres des étoiles qui mettra en vedette deux retours d’acteurs qui faisaient partie de la trilogie préquelle il y a deux décennies.

©IMDBLa série présentera deux chapitres ce vendredi.

Plusieurs années se sont écoulées jusqu’à lucasfilm accepté de donner aux fans de guerres des étoiles quelque chose qu’ils demandent depuis longtemps. Alors que la trilogie préquelle qui a été lancée avec la menace fantôme en 1999 n’est pas parmi les meilleurs de la saga, il y a eu des moments forts qui ont été soulignés par ceux qui ont vu les films et ont grandi avec l’histoire qui Georges Lucas créé en 1977 et vous pouvez voir dans Disney+.

Malgré quelques apparences douteuses, comme celle de Jar Jar Binksles adeptes de guerres des étoiles ils sont devenus fous avec ce qu’il a fait Ewan McGregor Quoi Obi Wan Kenobiavec le défi d’avoir à imiter alec guinness (l’acteur qui a joué le personnage dans la trilogie originale). Pendant des années, on a demandé qu’il y ait plus de choses avec mcgregor dans le rôle de Kénobi et, après la confirmation attendue, ce vendredi sera la première de sa propre série.

L’un des aspects les plus importants de la nouvelle série de Disney+ concerne le retour de mcgregor Ce ne sera pas tout seul. À côté de lui réapparaîtra Hayden Christensen qui rejouera Padawan de Kenobi, Anakin Skywalker, bien que sa transition vers le côté obscur soit complètement terminée. Transformé en Dark Vadorsera l’un des antagonistes que vous devrez affronter Obi Wan Kenobiaprès s’être échappé après l’exécution de Commande 66 qui a rendu la République capable d’exécuter tout le monde les jedis.

Jusqu’à présent, avec la bande-annonce, certaines photos de la série ont été partagées et celle que l’on voit le plus est mcgregor, en tant que protagoniste. Cependant, la première mondiale a laissé un grand nombre de photos prises par la presse montrant comment les deux acteurs de guerres des étoiles. Cela, bien sûr, n’a pas tardé à faire le tour du monde sous la forme d’une comparaison avec ce qu’ils étaient en 2002, lors de sa sortie. L’attaque des clones. Selon vous, qui a le mieux vieilli ?

+ Synopsis d’Obi-Wan Kenobi

la première de Obi Wan Kenobi promet tant de surprises que, jusqu’à présent, la presse spécialisée n’a eu accès à aucune sorte d’aperçu des épisodes. La nouvelle série de Disney+ se déroulera une décennie après les événements vus dans le troisième épisode depuis guerres des étoiles, La Revanche des Sithet 12 ans avant les événements de Star Wars : Un nouvel espoir. Le synopsis officiel indique : « Obi Wan Kenobi fait face à sa plus grande défaite : la chute et la corruption de son meilleur ami et apprenti de Jedi, Anakin Skywalkertourné vers le côté obscur et connu comme le mal Seigneur Sith Dark Vador”.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂