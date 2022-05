Obi-Wan Kenobi : le caméo de la fille d’Ewan McGregor

Disney+

La série Obi-Wan Kenobi est pleine de surprises et l’une d’elles est la participation de la fille d’Ewan McGregor au deuxième épisode de la célèbre émission.

©IMDBEsther Rose Mc Gregor

La série Obi Wan Kenobi a déjà eu sa double première en Disney+ où l’on a pu voir que l’enlèvement de la jeune princesse Leia est orchestré par la Troisième Sœur pour faire sortir le noble Chevalier Jedi de son exil sur Tatooine et lui faire faire son chemin de la Bordure Extérieure vers la planète qui abrite d’innombrables criminels : Daiyu. Dans ce contexte, le caractère de Ewan McGregor rencontre un local très spécial.

Il s’agit de Tetha Grig, une femme aux cheveux teints en rouge qui lui propose différentes variantes du stupéfiant pimenter aux Jedi. A cette occasion, Obi-Wan lui dit qu’il cherche sa fille, alors la femme lui répond que « elle était autrefois la fille de quelqu’un aussi » jusqu’à ce que vous atteigniez la planète Daiyu, ornée de beaucoup de néons qui ne peuvent pas cacher l’obscurité de l’endroit. Quelle est la surprise ? L’actrice en charge de ce personnage est Esther Rose Mc GregorLa fille d’Evan.

Un caméo très spécial

La jeune femme qui a ce camée glorifié est le fruit de la relation de l’acteur avec son ex-femme Eve Mavrakis. Il a 20 ans et il a réalisé ce petit rôle marquant dans la série des Disney+ qui a sûrement fait rire plus d’un en se souvenant de l’époque où Épisode II un autre revendeur a proposé Obi-Wan Bâtons de la mort et les Jedi ont utilisé une astuce mentale avec ce personnage pour que « repenser sa vie ». Dans ce cas, il n’y avait pas de temps pour une telle magie.

La rencontre entre Kenobi et Tetha Grig se termine avec son cadeau pimenter que plus tard les Jedi utiliseraient contre un groupe de criminels qui l’ont attaqué pour le livrer à la Troisième Sœur, obsédée par Obi Wan Kenobi et prêt à tout pour amener le héros face à Dark Vador, qui le cherche sans relâche depuis longtemps.

Nous pouvons attendre le spectacle avec impatience Obi Wan Kenobi montrent une présence progressivement plus grande de Dark Vador. Il y avait aussi beaucoup de références à Qui-Gon Jinn, alors peut-être qu’il est temps de voir le personnage de Ewan McGregor communiquer via The Force avec son ancien professeur qui avait déjà eu des contacts avec Yoda de l’au-delà. Les autres personnages qui continueront sûrement d’être importants pour l’intrigue sont Leia et Bail Organa.

