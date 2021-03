"Obi Wan Kenobi"-La série se développe à partir de "jeu des trônes"

Dans « Game of Thrones », elle a été vue comme Ellaria Sand, l’amant du prince Oberyn Martell. La prochaine étape est Indira Varma dans la prochaine série « Obi-Wan Kenobi ». Mais qui jouera-t-elle?

Selon la date limite, rien n’est connu à ce sujet et les créateurs de la série « Obi-Wan Kenobi » ne veulent pas révéler le secret pour le moment. Ce n’est pas une surprise, après tout, jusqu’à présent, il n’y a eu aucun détail sur le sujet de la série.

Indira Varma a joué Ellaria Sand de Dorne pendant 13 épisodes sur quatre saisons « Game of Thrones ».

Actrice à succès avant même « Game of Thrones »

Indira Varma est actrice depuis le milieu des années 1990. Née en Grande-Bretagne, elle fait ses débuts en 1996 dans « Kama Sutra – The Art of Love ». Depuis, elle a joué dans de nombreuses productions, dont « Rom », « Luther », « Patrick Melrose » et « Carnival Row ». Depuis 2020, elle joue l’un des rôles principaux dans la série dramatique « For Life ».

Jusqu’à présent, peu d’informations sur la série « Obi-Wan Kenobi »

La seule chose connue à propos de la série « Obi-Wan Kenobi » est qu’Ewan McGregor reprendra son rôle de Maître Jedi Obi-Wan Kenobi et Hayden Christensen reviendra en tant que Dark Vader. De plus, la série devrait se dérouler entre « Star Wars: Episode III – La revanche des Sith » (2005) et « Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir » (1977).

Selon Ewan McGregor, la série « Obi-Wan Kenobi » est initialement conçue pour une seule saison. Le tournage devrait commencer bientôt. Il est actuellement difficile de savoir si la série débutera sur Disney + cette année.